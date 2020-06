Simona Halep şi Darren Cahill au o nouă cauză comună

Protagoniştii circuitului din tenis au luat rând pe rând cuvântul în ultimele săptămâni. Fie s-au plâns de lipsa competiţiilor în aceste luni, fie au dezbătut condiţiile de reluare a turneelor, fie au iniţiat fonduri de susţinere a colegilor din circuit aflaţi în dificultate, fie s-au implicat în criza momentului din Statele Unite.

Darren Cahill a devenit portavocea unei campanii de susţinere a colegilor săi antrenori din tenis, care au rămas şi de această dată în plan secund, aşa cum se întâmplă de regulă pe toată durata sezonului. Iar Simona Halep nu l-a lăsat însă singur pe australian, donând o rachetă cu autograf pentru strângerea de fonduri.

Darren Cahill promovează o licitaţie cu sesiuni private de consiliere cu nume importante din sportul-alb, online, pentru strângerea de fonduri.

We're hoping to raise some funds for a lot of the touring coaches that have been badly affected by Covid-19. The packages are amazing & we all promise to make it a great tennis experience. Simo said she will throw in a signed racket & @Nikecourt outfit to my package @Simona_Halep https://t.co/RfIy3cBdPH