România oftează după Andreescu: Mama Biancăi a explicat de ce fiica ei a ales să joace tenis pentru Canada

Într-un moment în care, cu excepţia Simonei Halep, mai toate celelalte jucătoare din România traversează momente destul de slabe în circuitul feminin, o sportivă care reprezintă Canada ne face să ne uităm cu jind la ea.





Vorbim despre Bianca Vanessa Andreescu (18 ani), sportivă născută la Mississauga (Canada) din părinţi români. Puştoaica a încheiat 2018 pe locul 152 în lume, iar acum, în doar trei luni din noul sezon, şi-a asigurat urcarea până pe locul 37 mondial! Iar dacă Andreescu va trece în semifinalele de la Indian Wells de Svitolina (6 WTA), ea va ajunge şi mai sus, până pe 33!





Această ascensiune fabuloasă e rezultatul unui bilanţ de vis în 2019: 26 de victorii şi doar 3 înfrângeri! Iar la Indian Wells, Andreescu a scris istorie, devenind doar a treia jucătoare, după Serena Williams (2015) şi Kim Clijsters (2006), care a avansat până în semifinale, după ce şi-a făcut apariţia pe tabloul principal datorită unui wild-card.





De ce însă un astfel de talent a ajuns să joace pentru Canada? Maria, mama Biancăi, a explicat în 2017 pentru prosport.ro că, deşi fiica ei a început tenisul la Piteşti (familia s-a întors pentru o scurtă perioadă în România după ce s-a născut Bianca), ei n-au luat niciodată în calcul varianta ca fiica lor să joace pentru România.





„Nu ne-am gândit la asta. Dacă sunt nişte copii talentaţi, federaţia canadiană le oferă mult sprijin. Canadienii sunt foarte organizaţi în tot ceea ce fac. La început, investeşti ca părinte 100% bani şi timp. Dacă un copil se remarcă pentru că e talentat, dacă are rezultate importante şi constante, federaţia canadiană începe să investească foarte mult. Acest sport e foarte scump, costurile se ridică la 250.000 de dolari pe an la acest nivel“, a povestit Maria Andreescu.





Iar Bianca a povestit pentru treizecizero.ro cum s-a îndrăgostit de tenis, după ce familia ei s-a întors în România pentru o perioadă scurtă. „Eram un copil foarte activ şi am făcut tot felul de sporturi: gimnastică, fotbal, înot, patinaj. Părinţii m-au dat la toate. Printre ele, şi tenisul. De fapt, am început tenisul in România şi m-am îndrăgostit de acest sport“, a rememorat noua senzaţie a circuitului WTA.

„Lucrez foarte mult la partea mentală“





După victoria zdrobitoare cu Muguruza în sferturi, cea mai importantă din cariera lui Andreescu de până acum, site-ul oficial WTA i-a dedicat puştoaicei un articol de amploare.





„Nu lucrez numai la partea fizică. Lucrez şi la cea mentală pentru că e foarte, foarte importantă. Se vede clar în meciurile mele. Mă trezesc în fiecare dimineaţă şi primul lucru pe care îl fac e să meditez. Nici nu-mi deschid telefonul sau altceva, fiindcă nu vrau să mă încarc din prima secundă în care deschid ochii dimineaţa. Îmi acord 15 minute în fiecare zi pentru a mă pune în armonie cu corpul, cu mintea mea. Vizualizez că am o zi bună, de pildă, chestii de acest gen“, a dezvăluit Bianca pentru site-ul WTA.

Canadianca cu origini române are şi anumite superstiţii: poartă un elastic de păr spiralat deasupra cotului - în loc să-l ţină la încheietură - şi, din când în când, miroase ceva dintr-un borcan când schimbă terenul. Nu se ştie însă ce conţine recipientul, iar Bianca îşi păstrează secretul râzând: „Nu o să vă spun niciodată!“.





Andreescu la Indian Wells





*Turul I: 6-7, 6-3, 6-3 cu Begu (70 WTA)





*Turul II: 6-2, 6-2 cu Cibulkova (35 WTA)





*Turul III: 6-1, 6-2 cu Voegele (109 WTA)





*Optimi: 7-5, 6-2 cu Wang (18 WTA)





*Sferturi: 6-0, 6-1 cu Muguruza (20 WTA)









Ce poziţie a ocupat la fiecare sfârşit de an

An Clasament WTA

2018 152

2017 189

2016 296

2015 643

