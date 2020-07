România se mândreşte cu ei: Doi sportivi care văd împreună 1%, au cucerit vârful Mont Blanc

Este pentru prima dată când vreun sportiv român cu deficienţe de vedere ajunge sus, pe cel mai înalt vârf din Alpi.





La finalul anului trecut, Alex Benchea a mai înregistrat o premieră pentru ţara noastră, atunci când a urcat, alături de Cosmin Andron, pe Kilimanjaro - 5859 metri. Alex şi Răzvan sunt legitimaţi la Clubul Climb Again şi fac parte din Lotul Naţional de Paraclimbing. Ideea acestor expediţii aparţine lui Alex, iar visul lui este să urce 3 vârfuri: Kilimanjaro, Mont Blanc şi Elbrus.





”Această expediţie, pe Mont Blanc, a avut loc într-un context provocator. De aceea, reuşita ei este cu atât mai importantă. Cei doi sportivi ne-au demonstrat, nouă tuturor, că indiferent de condiţie sau context extern, visele devin realitate. De la începutul anului şi până în momentul plecării, cei doi sportivi au fost modele de determinare şi curaj. S-au antrenat acasă, în perioada măsurilor restrictive, au urcat vârfurile din România, ca să fie antrenaţi pentru ascensiunea din Franţa. Rezultatul poate să inspire acum o ţară întreagă. Da, se poate să ne urmăm visele. Da, se poate să găsim oameni care să ne inspire. Da, imposibilul poate fi depăşit. Da, poţi avea o viaţă normală, independentă, chiar dacă eşti nevăzător”, spune Claudiu Miu, antrenorul Lotului Naţional de Paraclimbing, căţărător de performanţă, la rândul său.





Alex Benchea este din Adjudeni, judeţul Neamţ, are un frate geamăn care vede şi alţi trei fraţi şi o soră. În copilărie a fost cucerit iremediabil de natură, de aici şi pasiunea pentru munte şi călătorii. Alex a urmat liceul special de la Târgu Frumos, iar acum este student la Facultatea de Geografie, Universitatea “Babeş-Bolyai”. Îi place să facă sport, să asculte cărţi audio şi are o mulţime de prieteni cu care iese cu plăcere în oraş.





”Sunt fericit! Până acum doi ani ştiam doar că îmi place natură şi îmi plac călătoriile. După experienţa Kilimanjaro şi după experienţa Mont Blanc, mi-am dat seama că totul capătă o altă dimensiune. Suntem pregătiţi pentru visele noastre, dar e posibil să nu ştim asta. Interacţiunea cu sportivii de la Climb Again şi încrederea pe care am primit-o la căţărat, m-au dechis către aceste expediţii unicat. Acum, vreau să inspir câţi mai mulţi tineri, indiferent de condiţie, şi să le demonstrez că imposibilul poate fi depăşit”, spune Alex Benchea, Alpinistul cu Ochii Albi.





Răzvan Nedu este căpitanul Lotului Naţional de Paraclimbing creat şi coordonat de Climb Again din 2016. Vede 1% şi prin toate acţiunile sale ne arată tuturor că se poate. Se poate să visezi şi să ai încredere în visele tale, se poate să întâlneşti oameni care te ajută necondiţionat, se poate să îţi găseşti drumul în viaţă pentru că îţi urmezi o pasiune. Răzvan ştie că depinde şi de el ca statistica să se schimbe. 9 din 10 copii cu deficienţe de vedere nu ies singuri din casă. Folosirea bastonului alb şi cursurile de mobilitate sunt rare, de aceea Răzvan şi-a propus să îi scoată din rutină. Le pune în mână bastonul alb şi îi scoate pe puştii mai mari sau mai mici afară, în lumea reală.





”Mesajul nostru este că se poate! Atunci când visezi, dacă munceşti pentru visul tău, el se poate realiza. Reuşita noastră vine într-un context special, proiectul, în sine, a fost unul cu foarte multe semne de întrebare, dar visul a devenit realitate. Eu şi Alex ne-am păstrat concentrarea şi optimismul, dar am muncit, ne-am antrenat, am cucerit vârfuri în România. Poate era mai simplu să stăm în casă, dar am preferat să pregătim şi să ducem la bun sfârşit o performanţă sportivă unicat în România. Asta înseamnă să depăşeşti imposibilul”, afirmă Răzvan Nedu, căpitanul Lotului Naţional de Paraclimbing.





Cei doi sportivi români au fost însoţiţi în această expediţie de o echipă internaţională de ghizi montani profesionişti - Cristina Pogăcean şi Clement Naegelen, coordonaţi de Cosmin Andron, cel care i-a fost ghid lui Alex pe Kilimanjaro. Alex Benchea a făcut echipă cu Clement Naegelen, iar Răzvan Nedu cu Cristina Pogăcean. Alături de ei fost Claudiu Miu, antrenorul celor doi sportivi, căţăratărul-fotograf Cătălin Grigoriu, dar şi o echipă de filmare condusă de regizorul Dan Burlac.





”Misiunea pe care am avut-o zilele acestea a fost una atipică, delicată, dar cu foarte multă energie bună. Alex şi Răzvan m-au uimit prin curaj, voinţă şi zâmbete. Când stai de vorbă cu ei, primul lucru care te impresionează sunt ochii, le râd ochii. Lumina din interiorul lor este mai puternică decât deficienţa, asta ne-au învăţat băieţii ăştia doi. Şi-au dorit să urce cu demnitate muntele, iar aproape de vârf, chiar am alergat toţi patru - eu cu Răzvan şi Clem cu Alex, pentru a ajunge în acelaşi timp sus. Ca o echipă care depăşeşte orice obstacol”, spune Cristina Pogăcean, ghid montan internaţional.