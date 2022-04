România intră în rândul lumii: Ce poate fi văzut în Football Museum Bucharest, în Centrul Vechi

100.000 de vizitatori sunt aşteptaţi în primele 12 luni de la lansare, fondatorii bazându-se pe o ofertă complexă: un muzeu la standarde europene, cu instalaţii multimedia, cafenea, bistro cu tematică sportivă, evenimente speciale şi un fan-shop pentru turiştii români şi străini.

„Adevărul“ a stat de vorbă cu Romeo Bănică (foto), director executiv Football Museum Bucharest, despre principalele obiective ale proiectului: susţinerea turismului local şi conservarea patrimoniului fotbalistic.

„Adevărul“: Football Museum Bucharest îşi propune să contribuie la conservarea patrimoniului fotbalistic al României şi nu numai. Care e starea acestui patrimoniu în momentul de faţă?

Romeo Bănică: România e una dintre primele ţări care au îmbrăţişat fotbalul, atât la nivel de societate civilă, cât şi la nivel instituţional, dacă judecăm după rapiditatea cu care au apărut la noi cluburile şi organizaţiile profesioniste în primele decenii ale secolului trecut. Această aderenţă extraordinară ne-a oferit şi ocazia de a participa la primul Campionat Mondial de Fotbal, în 1930, o poziţie privilegiată, privind înapoi. Această tradiţie de peste un secol a generat şi un patrimoniu, diverse obiecte de referinţă pentru istoria fotbalului românesc şi nu numai. Starea lui, în acest moment, e dificil de evaluat în totalitate. Ştim că există obiecte valoroase în colecţii private, la foşti sportivi sau urmaşii lor, în patrimoniile cluburilor sau ale instituţiilor publice care deţineau cluburile sportive. Football Museum Bucharest îşi propune să fie o platformă pentru identificarea, certificarea, conservarea şi valorificarea acestor obiecte. Suntem conştienţi că va fi un proces lung şi laborios, dar considerăm că un asemenea efort e justificat de frumuseţea istoriei fotbalului românesc şi nu numai.

Cum are Football Museum Bucharest acces la aceste obiecte de patrimoniu?

Am plecat la drum cu o colecţie importantă şi variată, administrată de Răzvan Stoian, unul dintre cei mai importanţi colecţionari din România. Răzvan a dezvoltat, de-a lungul anilor, un fond total de peste 1500 de obiecte, precum şi o reţea internaţională de colecţionari cu mai mult 100 de membri, acoperind astfel toate ţările cu istorie în fotbal. În plus, am iniţiat o serie de discuţii pentru parteneriate cu instituţii sportive şi culturale la nivel local şi internaţional, dorinţa noastră fiind să găzduim anual multiple colecţii din ambele zone – România şi străinătate.

Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai valoroase obiecte de patrimoniu din fotbalul românesc?

Valoarea unor asemenea obiecte e constant variabilă, în funcţie de mai multe criterii şi de contextul în care sunt valorificate. Contează autenticitatea, unicitatea şi, bineînţeles, importanţa istorică a momentului în care au fost folosite, dar şi relevanţa pentru publicul actual. Tricoul purtat de Nicolae Dobrin la victoria Argeşului cu Real Madrid din 1972, mănuşile lui Helmuth Duckadam de la finala de Cupa Campionilor cu FC Barcelona în 1986, tricoul cu numărul 10 purtat de Hagi la Real Madrid, o imensă onoare pentru fotbalul românesc, tricourile lui Costică Ştefănescu din dubla cu Bayern din 1982, când era căpitanul Craiovei Maxima, sau banderola de căpitan al Barcelonei a lui Gică Popescu de la finala Cupei Cupelor cu PSG din 1997 sunt doar câteva dintre cele mai valoroase obiecte de patrimoniu fotbalistic românesc, în opinia mea.

Aveţi în acest moment la Football Museum Bucharest obiecte din această ligă?

Avem un fond iniţial care include peste 500 de obiecte de patrimoniu legate de unele dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului românesc: o parte dintre item-uri le vom comunica înainte de lansare, iar altele vor fi descoperite doar de către vizitatori la Football Museum Bucharest. Colecţia e completată şi de elemente internaţionale care şi-ar găsi locul chiar şi în cele mai selecte muzee ale fotbalului la nivel mondial. Mai mult, o dată la fiecare 3 luni ne propunem să schimbăm aceste colecţii, atât cele locale – româneşti, cât şi cele internaţionale, venind de fiecare dată cu elemente care suntem siguri că vor atrage privirile oricărui pasionat.

Totuşi, se poate dezvolta o afacere precum Football Museum Bucharest în România, există public pentru aşa ceva?

Ideea Football Museum Bucharest s-a născut din pasiunea noastră pentru fotbal, pasiune care credem că e împărtăşită la nivel naţional, dar şi de turiştii străini care aleg să viziteze Bucureştiul. Am dorit ca FMB să fie un business solid, sustenabil, motiv pentru care muzeul va oferi clienţilor săi nu doar acces la aceste obiecte şi la poveştile lor, ci şi la servicii menite să completeze oferta noastră şi să facă business-ul unul pe termen lung: fan-shop, cafenea, bistro, sală de evenimente, instalaţii multimedia, evenimente speciale. Ştim că drumul nu va fi simplu, dar suntem încrezători că vom avea parte de o reacţie foarte bună din partea publicului.

Aţi anunţat că doriţi să contribuiţi şi la dezvoltarea turismului local. Cum?

Proiectul e rezultatul unei perioade îndelungate de consultare cu specialişti din mai multe zone, chiar şi din afara sportului. Am discutat cu antrepenori din HoReCa, consultanţi de business şi marketing, autorităţi publice. Una dintre concluzii a fost nevoia de diversificare a ofertei turistice a Bucureştiului. Avem anumite zone unde stăm bine, chiar foarte bine, dar şi zone neacoperite, unde putem creşte. Aici e inclusă şi zona de entertainment / timp liber, unde inclusiv turişti străini au semnalat lipsa unei oferte consistente din partea Bucureştiului. Din fericire, vedem o preocupare pe acest subiect atât din partea autorităţilor, cât şi din partea mediului privat. În ceea ce ne priveşte, credem că putem contribui oferind o experienţă completă, modernă, un veritabil hub pentru cei pasionaţi de fotbal şi nu numai. Totul, în Centrul Vechi al Capitalei, una dintre cele mai tranzitate zone.

Aveţi o dată exactă pentru lansarea muzeului?

Football Museum Bucharest va fi inaugurat în această vară în prezenţa unor jucători de top din fotbalul românesc şi mondial. Nu am stabilit încă o dată exactă, urmează să comunicăm acest lucru în perioada următoare. În momentul acesta, ne concentrăm să finalizăm detaliile ce ţin de experienţa în sine la faţa locului, precum şi evenimentele care vor avea loc. Discutăm, totuşi, de o vizită într-un spaţiu de peste 1500 de metri pătraţi desfăşuraţi pe 8 niveluri, într-o clădire din zona istorică a Bucureştiului. Aşteptăm cu nerăbdare reacţia publicului.