Răuţă la bal, Aguero tot la „spital“

Ambii, în timpul unor meciuri oficiale. Ambii, anterior, loviţi de COVID-19. „Sunt bine! Toate analizele pe care le-am făcut au ieşit super şi toate lucrurile sunt pe un făgaş normal. A fost o problemă respiratorie, şi anul trecut am avut COVID şi acum la fel, a fost respiratorie, nu e nimic legat de inimă, am făcut toate testele şi au ieşit OK. Acum totul este sub control şi sper ca de săptămâna viitoare să intru pe teren. E bine că lucrurile au ieşit bine şi că am trecut pe lângă o tragedie, cum se spune. Acum nu am nicio teamă, toate controalele sunt în regulă. Sunt perfect sănătos. Toată lumea trebuie să se controleze după COVID-19, eu am avut dificultăţi atunci, am fost şi la Spitalul „Matei Balş“. Dar acum sunt bine şi nu am probleme”, a spus Răuţă, care a fost internat în 2020, după ce a fost depistat pozitiv cu SARS-CoV-2.





„Am făcut antrenamente separat, am vorbit şi cu antrenorul, cu domnul Rednic, şi mi-a spus că nu vrea să mă bage pe teren din prima ca să nu riscăm nimic, dar de săptămâna viitoare voi intra normal în circuitul echipei. Până acum nu am mai avut probleme, dar acum am avut şi eu o răceală şi de aia am şi rămas fără respiraţie, nu eram bine. Oricum, şi atunci când am căzut, am fost conştient”, a adăugat dinamovistul.





„Sunt bine. Aştept cu nerăbdare să mă recuperez”, a precizat Kun Agüero la ieşirea din spital.





Argentinianul, bolnav de COVID-19 la începutul anului, nu a fost la fel de norocos ca Răuţă, doctorii descoperind o aritmie cardiacă, o anomalie a inimii, care bate mai repede sau mai încet decât normal şi, uneori, neregulat. Investigaţiile vor continua, iar atacantul va trebui să stea pe bară cel puţin trei luni.





La Dinamo-Rapid, Alexandru Răuţă a căzut pe teren, respira greu, şi a fost zorit spre spital. La Barcelona-Alaves, Sergio Agüero nu a mai avut suflu şi a fost trimis rapid la Urgenţe.