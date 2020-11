Răbufnirea lui Rădoi! Ce îşi doreşte selecţionerul de la presa din România

Pentru a umple golul lăsat de eliminarea din cursa pentru turneul final al Campionatului European de anul viitor, echipa naţională de fotbal a României a fost nevoită să îşi aranjeze din mers o întâlnire amicală. După înfrângerile din octombrie, cu Islanda (1-2), Norvegia (0-4) şi Austria (0-1), un nou eşec ar fi fost dezastruos pentru prima reprezentativă, iar naţionala Belarusului, locul 90 în clasamentul FIFA, a fost panaceul perfect.

Miercuri seară, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti., România a învins fără emoţii, 5-3 (4-0), dar jocul băieţilor lui Mirel Rădoi a avut fluctuaţii foarte mari, evoluţia scorului fiind elocventă. Tricolorii au făcut o primă repriză perfectă, au condus la un moment dat cu 5-0, dar au terminat meciul în genunchi, cele 3 goluri luate în ultima jumătate de oră, cu oaspeţii ratând şi o lovitură de la 11 metri, alterând impresia foarte bună lăsată în primele 45 de minute.

„Cred că am câştigat o repriză şi am pierdut o repriză. Aveam nevoie de această victorie, moralul este important. Nu e dezamăgire că am primit trei goluri, dar este o problemă. Însă mă bucur că am văzut o reacţie a jucătorilor, că am reuşit să fim calmi, dar asta nu înseamnă că o să trecem cu vederea lucrurile negative“, a fost analiza făcută de Rădoi, la Pro X, imediat după meci.

La conferinţa de presă, însă, selecţionerul a avut un discurs mai complex şi i-a sfătuit pe reprezentanţii media să nu mai scoată în evidenţă doar lucrurile negative, atitudine pe care o consideră nocivă şi care crede că se răsfrânge negativ asupra fotbaliştilor.

„Oricât am încerca noi să le explicăm jucătorilor, n-au cum să nu fie afectaţi de anumite lucruri care se întâmplă în jurul echipei naţionale. Chiar nu putem să fim puţin mai pozitivi? Trebuie să nu fi om, să nu ai emoţii ca să nu simţi. Ce înseamnă să fii puternic mental? A, dacă poţi să nu citeşti nimic, să nu ţi se spună nimic şi să trăieşti în propria ta bulă, atunci poţi. Dar aşa? N-a spus nimeni că trebuie să ne lăudaţi după 4-0 cu Norvegia, 2-1 cu Islanda. Nu! Dar sunt şi aspecte pozitive care văd că sunt neglijate“, a spus selecţionerul.

Impactul ştirilor negative

Antrenorul a adus în discuţie şi faptul că un sondaj făcut la nivel naţional a scos în evidenţă că majoritatea românilor preferă ştirile negative. „Eu înţeleg şi acest sondaj care a fost făcut în urmă cu doi ani, la nivel de România, în care 70 la sută din oameni se uită la ştirile cu aspect negativ, şi doar 30 la sută la cele cu aspect pozitiv. Vă înţeleg, pentru că aici se desfăşoară toate lucrurile, dar trebuie să fim puţin realişti. Înţeleg că de foarte multe ori spuneţi că jucătorii echipei naţionale nu au valoare, că antrenorul este slab, dar în acelaşi timp vin şi eu şi vă întreb, de ce aveţi aşteptări atât de mari dacă voi credeţi că suntem atât de slabi?!“, a mai spus Rădoi, citat de Digisport.

Programul echipelor naţionale din luna noiembrie

*11 noiembrie: România – Belarus (amical) 5-3 (4-0)

(Mitrea ’11, R. Marin ’20, Nedelcearu ’31, ’55, Puşcaş ’44 / Kendysh ’63, Bakhar ’80, Klimovich ‘90+2)

*15 noiembrie: România – Norvegia (Liga Naţiunilor) – 21.45, Arena Naţională, Bucureşti

*17 noiembrie: România U21 – Danemarca U21 (Preliminarii Euro 2021) – 20.30, Ilie Oană, Ploieşti

*18 noiembrie: Irlanda de Nord – România (Liga Naţiunilor) – 21.45, Windsor Park, Belfast

Lotul echipei naţionale

Portari: Tătăruşanu (AC Milan), Lazăr (Astra), Cojocaru (FC Viitorul)

Fundaşi: Creţu (FCSB), Mogoş (Chievo Verona), I. Cristea (FCSB), Bălaşa (U. Craiova), Ţîru (Jagiellonia), Nedelcearu (AEK Atena), Toşca (Gaziantep), Chiricheş (Sassuolo), Bancu (U. Craiova), Camora (CFR Cluj)

Mijlocaşi: R. Marin (Cagliari), Maxim (Gaziantep), Băluţă (Akademia Puskas), Bicfalvi (FC Ural), Nistor (U. Craiova), Albu (UTA Arad), Man (FCSB), F. Tănase (FCSB)

Atacanţi: Puşcaş (Reading), Alibec (Kayserispor)

Clasament Liga Naţiunilor



1. Austria 4 3 0 1 6-4 9

2. Norvegia 4 3 0 1 11-3 9

3. România 4 1 1 2 4-8 4

4. Irlanda de Nord 4 0 1 3 2-8 1