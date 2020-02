Papură: Un meci ciudat, puteam să-l controlăm mult mai bine

“Un meci puţin ciudat, pentru că puteam să-l controlăm mult mai bine, să nu avem acea sincopă la 3-0. În anumite faze nu am fost foarte concentraţi şi am primit două goluri, fapt ce ne putea costa. E foarte bine că am arătat un moral puternic şi am reuşit să înscriem încă două goluri. Este un lucru pozitiv că am reuşit cinci goluri în deplasare, cred că în seara asta am meritat să câştigăm”, a spus Papură la conferinţa de presă de la finalul partidei.

Formaţia Univerrsitatea Craiova a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 5-2, echipa Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a XXV-a a Ligii I.

Gazdele au marcat prin Frăsinescu ’52 şi De Iriondo ’69. Pentru Universitatea Craiova au înscris Niţu ’10, Cicâldău ’16 (penalti), Bălaşa ’22, Bancu ’82 şi Koljic ’88.