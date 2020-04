Odiseea Veronei. Medaliată la CM de gimnastică, furată de părinţi, a ales industria porno după 72 de zile de arest

Verona van de Leur şi-a spus povestea într-o carte, intitulată „Simply Verona“. Dar şi într-un interviu pentru „The Sun“. O poveste cu multe capitole înghesuite în doar 34 de ani de viaţă.



Dând timpul înapoi cu 20 de ani, Verona era o veritabilă fetiţă de aur a sălii de gimnastică şi o speranţă a gimnasticii continentale, după ce îşi pusese la gât două medalii la Campionatele Europene ale junioarelor. Avea 14 ani. Nu a fost nevoie decât de doi ani pentru ca Verona să confirme, cu cinci medalii la Campionatele Europene ale senioarelor (argint la individual, la sărituri şi cu echipa, bronz - la bârnă şi sol, în 2002, la o ediţie la care gimnastica românească îşi arăta deja slăbiciunile, luând o singură medalie, la sărituri, prin Oana Petrovski). Tot în 2002, având 16 ani, Verona câştiga finala de Cupă Mondială la sărituri, plus un argint la Campionatele Mondiale, la sol. La finalul anului, Olanda o desemna cea mai bună sportivă a sa, iar întrecerea olimpică de peste doi ani se proiecta la orizont ca o scenă perfectă pentru fata născută în micuţul orăşel Gouda.

Verona nu a prins însă Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, de la care România avea să plece cu patru medalii de aur la gimnastică feminină. O accidentare i-a refuzat visul.

A fost prima palmă primită de Verona: „Când ai opt-nouă ani, să câştigi o medalie e ca un cadou. Părinţi, prieteni, bunici - toată lumea e mândră de tine. Şi eşti specială. Dacă mergi mai departe pe drumul ăsta, când ai luat prima medalie importantă începe presiunea. De acolo, când nu mai urci pe podium eşti izbită de un val de ură, lumea întreagă îţi spune că nu eşti suficient de bună. Şi asta a devenit o obsesie pentru mine, dar şi pentru cei din jur“, a povestit Verona van de Leur pentru „The Sun“.



Verona van de Leur şi noul său job.



Tatăl a spart peste 6.000 de dolari din banii Veronei dintr-un foc, în Vegas!



Pe plan sportiv, Verona van de Leur nu a reuşit să repete niciodată performanţele din 2002. A mai tras de ea până în 2008, când, la 23 de ani, a decis să se retragă. Era apăsată şi nemulţumită: îşi prinsese tatăl cum a cheltuit dintr-un foc în Las Vegas 6.000 de dolari din banii câştigaţi de ea.

Dacă în primii ani de carieră părinţii păreau că îi oferă climatul ideal pentru performanţă, ei administrându-i inclusiv conturile, cu timpul gimnasta a realizat că primeşte bani cu ţârâita, în timp ce ai ei cheltuiau cea mai mare parte din ce câştigase. „În ultimul meu an în gimnastică ceream bani acasă şi tot nu primeam un răspuns clar. Tata nu voia să discute. Părinţii mei nu au fost de acord când eu am renunţat la gimnastică. Tata a venit cu multe scuze, dar mi-am dat seama uitându-mă atent pe hârtii că banii pe care îi făcusem dispăruseră, fuseseră cheltuiţi. Pentru mine, banii nu au fost o motivaţie, dar pentru ei - da“.

Povestea Veronei nu este, din păcate, singulară în sport. Exemple similare sunt destule. Jucătoarea de tenis spaniolă Arantxa Sanchez şi-a acuzat tatăl că a lăsat-o falită, deşi câştigase din tenis peste 17 milioane de dolari, ba chiar că a îngropat-o în datorii. Jelena Dokici este o altă jucătoare de tenis care a spus că tatăl-antrenor i-a furat banii pe care ar fi trebuit să îi administreze în mod responsabil. Chiar şi Steffi Graf, una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din istorie, care a reuşit pentru prima şi ultima dată în sportul alb să câştige în acelaşi an cele patru turnee de Mare Şlem plus aurul olimpic, a avut mari probleme după ce, în 1995, autorităţile germane au demascat o evaziune fiscală uriaşă aranjată de tatăl sportivei, Peter Graf. Steffi a scăpat, procurorii acceptând că nu a ştiut ce face părintele său. Un exemplu din gimnastică este cazul lui Dominique Moceanu, care, având doar 17 ani, a cerut unui tribunal din Texas să o declare independentă din punct de vedere financiar la doi ani după ce devenise campioană olimpică cu echipa Statelor Unite şi să îi permită să îşi administreze singură banii, acuzându-şi părinţii că i-au risipit averea.

Verona van de Leur a mers la rândul său la tribunal pentru a-şi găsi dreptatea. Părţile au ajuns la o înţelegere, iar tatăl a fost obligat să îi plătească 100.000 de dolari.



Doi ani de dormit în maşină şi 72 de zile în arest

Verona van de Leur nu a reuşit însă să ţină de bani nici când a avut deplin control. A cheltuit până la zero alături de iubit, apoi a ajuns să petreacă doi ani pe străzi cu acesta, dormind în maşină şi hrănindu-se cu mâncare furată din magazine. „Trăiam de pe o zi pe alta. Iarna a fost cel mai greu, pentru că nici măcar nu ştii dacă te mai trezeşti a doua zi. Nu sunt mândră de ce am făcut. Dar au fost doi ani grei“.

Ca ultimă soluţie, Verona a încercat să şantajeze doi amanţi. Verona a povestit pentru „The Sun“ că a realizat ce se întâmplă sub ochii ei şi nu se mai putea opri din fotografiat. I-a cerut femeii infidele 1.000 de dolari. Cazul a ajuns însă pe mâna Poliţiei, care a mers direct la Verona, având numărul maşinii şi descrierea fostei gimnaste. 72 de zile, Verona a stat în arest.



Opt ani în pornografie



Verona van de Leur şi-a găsit salvarea în industria erotică. Abordată de o companie de specialitate, fosta gimnastă a spus: ‘da’. „Nu a fost o decizie a mea, ci o oportunitate pentru mine. Eram mult mai rău până atunci, acesta era un mare pas înainte pentru mine. Evident, nu era ceva ce visam să fac în copilărie. Dar nu mi-a păsat. Nu erau părinţi sau prieteni de la care să aştept aprobarea. Cei din jurul meu mă acceptau aşa cum eram. Mai întâi am avut contract la videochat, apoi, după o lună sau două, eu şi iubitul meu am luat-o pe cont propriu. El era fotograful meu şi partenerul meu în scene erotice. Asta a fost singura mea salvare, pentru că altfel nu aş fi lucrat în industria asta. Amândoi veneam de pe străzi şi trăisem aceleaşi experienţe. Mi-a plăcut munca mea. Privesc înapoi şi pot spune că au fost opt ani buni“, a tras linie mărturisirilor fosta gimnastă, pentru „The Sun“.



