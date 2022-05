Nimeni nu-i fără de vină! Dinamo a retrogradat, iar acuzele curg ca un torent într-o vale îngustă. Toată lumea e în culpă

Vinovaţii? Jucătorii, banca tehnică, conducerea, fosta conducere, suporterii, nimeni nu a scăpat de acuze. Toţi par că au pus umărul la căderea „alb-roşilor” spre prăpastie, spre matineu.

● Conducerea. Lămureşte, pentru OrangeSport, Cornel Dinu: „Nu a existat un cap limpede care să conducă. A fost şi nenorocirea aia cu spaniolii. Aşa s-a ajuns la un administrator judiciar, un om care încearcă să-şi facă meseria”.

● Fosta conducere. Spune, la ProArena, Ciprian Marica: „Principala vină o are Robert Negoiţă. De când a preluat el echipa a început un declin. E principalul vinovat. A dat echipa fără să se intereseze cui o dă. A fost un amatorism total acolo”.

● Altă fostă conducere. A atacat, la DigiSport, fostul portar Florin Prunea: „Explicaţiile trebuie să le dea altcineva. Când am plecat de la Dinamo, am lăsat portari foarte buni. Apoi au fost aduşi tot felul de fotbalişti pe salarii foarte mari. Bogdan Bălănescu, fostul director general, este de vină de situaţia asta”.

● Banca tehnică. Vorbeşte Dusan Uhrin Jr: „Îmi pare rău pentru asta, mai ales pentru suporteri. Sunt foarte trist şi foarte supărat. Îmi reproşez şi eu foarte multe, şi eu sunt vinovat”.

● Fotbaliştii. Explică, la playsport.ro, Giani Kiriţă: „O gloată de rataţi au reuşit să ne facă de ruşine! Să-şi ia bagajele şi să plece, nu au ce face la Dinamo. Şi-au bătut joc de culorile acestui club”.

● Suporterii. Declară, la GSP Live, fostul antrenor Marin Barbu: „Când clubul e condus de dictatura suporterilor, nu e bine. Aceştia au pus presiune prea mare pe echipă. Dinamo a jucat multe meciuri cu teama de publicul spectator”.

Ce urmează? Clubul riscă falimentul şi desfiinţarea. Administratorul judiciar nu crede că acest lucru este posibil. „Nu intră în discuţie un asemenea scenariu. Va fi mult mai greu ca până acum, dar probabil că vom găsi sursele de finanţare necesare supravieţuirii”, a declarat Răzvan Zăvăleanu. Sigur este că planul de reorganizare a lui Dinamo va fi imposibil de respectat, clubul din Ştefan cel Mare fiind în insolvenţă din cauza datoriilor din ultimii ani. Asta şi pentru că administratorul judiciar a estimat că Dinamo va încasa 20 de milioane de euro în primii 3 ani, ceea ce e aproape imposibil, mai ales că drepturile TV au dispărut ca un fir de praf.





Palmares Dinamo Bucureşti





18 titluri naţionale

13 Cupe ale României

2 Supercupe ale României

1 Semifinală a Cupei Campionilor, 1983-1984

1 Semifinală a Cupei Cupelor, 1989-1990





CS Dinamo, ca şi CSA Steaua





Steaua joacă în liga secundă, nu are drept de promovare pentru că e susţinută de Ministerul Apărării, dar a luat naştere după ce conducerea acestui organism a avut divergenţe cu patronul FCSB-ului, Gigi Becali. Şi Dinamo are o echipă care ar putea ajunge în liga secundă şi care ar putea evolua pe stadionul din Ştefan cel Mare, care va intra din acest an în reconstrucţie, în locul lui urmând să apară o arenă nouă. CS Dinamo, echipă ce aparţine clubului Ministerului de Interne, este aproape de a promova în Liga 3, după ce a reuşit să termine prima în Liga 4 Bucureşti. „Vrem să ajungem în prima ligă. Suporterii sunt bine-veniţi dacă doresc să ne susţină”, a declarat antrenorul Daniel Iftodi, fost jucător dinamovist, campion cu „câinii roşii”. „Îmi este teamă că la Dinamo se va trage cortina. Nu are cine să vină să bage milioane de euro pentru plata datoriilor”, a declarat, pentru ProSport, Dănuţ Lupu, fost fotbalist la Dinamo, acum conducător la CS Dinamo.