Mirel Rădoi a răbufnit după umilinţa cu Georgia: "Nu îmi schimb principiile"

"Se pare că a devenit o obişnuinţă să pierdem. Aveam nevoie de victorie pentru a avea moral înaintea meciului cu Anglia. Totuşi, rămân la părerea că nu meritam să pierdem. Am fost neinspiraţi, le-am dat spaţii, iar jucătorii de viteză ai georgienilor ne-au surprins

Antrenorul a mai spus că nu îşi va schimba principiile de la echipa naţională, afirmând că face această meserie din plăcere. "Dacă nu merge, schimbaţi-mă pe mine, eu nu îmi schimb principiile. Fac meseria din plăcere, îmi place să văd jucătorii că învaţă ceva mai mult. Îmi pare rău că nu vă mulţumesc. Poate vine unul şi vă mulţumeşte mai mult. eu o să fac mereu aşa şi peste 20 de ani, la orice echipă voi antrena. Îmi place să joc ofensiv, poate pentru că nu am făcut-o ca jucător. Dacă nu încercăm să schimbăm ceva, mereu ne vom ascunde în spatele acelui ceva. În momentul de faţă, nu am ce să le reproşez jucătorilor, unii sunt puţini obosiţi, sunt la finalul sezonului, dar ca ambiţie şi determinare, nu am ce să le reproşez. Merită să îmi sacrific cariera de selecţioner pentru ca jucătorii să progreseze. Nu fac nimic pentru bani, decât să fac un 0-0, mai bine pierd cu 1-2", a declarat Rădoi, în conferinţa de presă

Reprezentativa României a fost învinsă, miercuri seară, cu scorul de 2-1, de selecţionata Georgiei, într-un meci amical disputat pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti. Au marcat: Ivan ’78 / Mikautadze ’61, Aburjania ‘71. Ambele echipe au avut câte un jucător eliminat, Florin Tănase (42), respectiv Kverkvelia (64). În minutul 65, Răzvan Marin a ratat o lovitură de la 11 metri.