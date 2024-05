Premierul anunță că va discuta cu salariaţii protestatari din Guvern „dacă se va mai impune”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, cu privire la la protestul spontan organizat de angajații din Aparatul de lucru al Guvernului că, va purta o discuție cu salariații, dacă situația o va impune.

„Am fost acolo, am, după cum bine ştiţi, un consilier pe această zonă. M-au anunţat, am un şef de Cancelarie. O să mă întorc la Bucureşti şi o să stau şi eu de vorbă, dacă se va mai impune această discuţie. (...) Eu ştiu cât se munceşte în Guvernul României şi tocmai de aceea mi-ar plăcea să mă implic direct în discuţia cu cei care au făcut acest protest”, a declarat Marcel Ciolacu, la Târgovişte, răspunzând unei întrebări din partea presei, conform Agerpres.

Angajaţii din Aparatul de lucru al Guvernului participă luni la un protest spontan, ca urmare a faptului că nu le-au fost soluţionate revendicările salariale.

„Având în vedere numeroasele întalniri cu reprezentanţii Guvernului României pentru soluţionarea revendicărilor salariaţilor, faptul că, în continuare, angaţaţii din Aparatul de lucru al Guvernului României sunt discriminaţi din punctul de vedere al salarizării în raport cu alte categorii de angajaţi din sectorul de activitate ,,Administraţie Publică”, arată un comunicat al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație.

„Luând în considerare ultima întâlnire desfăşurată azi, în cadrul căreia partea guvernamentală a refuzat să corecteze această nedreptate, angajaţii din Aparatul de lucru al Guvernului României au declanşat şi participă la un protest spontan, azi 13.05.2024, începând cu ora 16.00, intrarea B, Piaţa Victoriei, Guvernul României”, a mai informat sursa citată.