Mikkel Beck, agentul lui Kjaer: L-ai salvat pe prietenul tău Eriksen de la moarte. Eşti EROUL meu

„Simon Kjaer, în această seară ai devenit adevăratul meu erou. L-ai salvat pe prietenul tău Christian Eriksen de la moarte. Te ştiu de 17 ani şi nu am fost niciodată atât de mândru de tine cum sunt acum. Eşti EROUL meu”, a notat Beck pe Twitter.

@simonkjaer1989, tonight you became my real hero ❤️ You saved your friend #christianeriksen from dying. I have known you for 17 years and I have never been more proud of you than tonight. You are my HERO 😍😍 pic.twitter.com/o18AUR7TlP