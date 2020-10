VIDEO Mitu şi Ţig, implicate fără voie într-un posibil aranjament la pariuri, după un meci de la Roland Garros

Potrivit publicaţiei germane Die Welt, citată de presa internaţională, meciul jucat miercurea trecută este suspectat de un posibil aranjament la pariuri. Ancheta poliţia a fost deschisă după ce a fost raportat un număr suspect de mare de pariuri la această partidă.

O evoluţie care ridică mari semne de întrebare a fost înregistrată în game-ul cinci din setul secund, în care Sizikova a comis două duble greşeli şi nu a ajuns la o minge care părea uşor de returnat. Româncele au obţinut break-ul la zero şi au preluat conducerea cu 3-2.

Sizikova, 25 de ani, ocupă locul 89 în clasamentul probei de dublu şi locul 652 la simplu.

Mitu şi Ţig vor întâlni, astăzi, în optimile de dublu feminin echipa favorită 2, Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franţa), în al treilea meci de pe terenul Simonne Mathieu.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj