Liga 1, măcinată de scandaluri. FCSB - Sepsi şi Craiova - Dinamo, două motive pentru care VAR devine indispensabil

În lipsa VAR, vicierile de rezultat sunt la ordinea zilei în fotbalul autohton şi nici victoria categorică a Universităţii Craiova în derby-ul cu Dinamo, 4-1, din etapa a 15-a a Ligii 1 la fotbal, nu a rămas neumbrită de o decizie eronată a brigăzii de arbitri.







În minutul 11, la scorul de 0-0, Dinamo a reuşit să înscrie prin Robert Moldoveanu,după o centrare a lui Dan Nistor, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. Căpitanul bucureştenilor a criticat în termeni duri decizia centralului Marius Avram.

"Arbitrul ne-a scos mingea din poartă clar. S-au văzut reluările, nici vorbă de ofsaid. Nu se poate aşa ceva. Chiar dacă scorul a fost foarte mare, nu ai voie la asemenea nivel să faci asemenea greşeli. Eu cred că sunt voite aceste greşeli. Este inadmisibil, a spus Nistor la interviurile de la finalul meciului.

Replica oltenilor a venit din partea antrenorului Victor Piţurcă (foto), care a reclamat un penalty neacordat în minutul 66, la un henţ al lui Mihai Popescu în suprafaţa de pedeapsă .„Eu am simţit că am avut nişte momente când a trebuit să primim penalty. Aşa s-a întâmplat şi la meciul cu FCSB. Am avut penalty clar şi am pierdut 3 puncte. La fel s-a întâmplat şi cu Iaşi, şi cu Clinceni. Noi n-am prea zis nimic”, a spus tehnicianul.



Ion Crăciunescu le-a dat dreptate la amândoi.„Gol valabil la Moldoveanu! Se dă credit atacantului la o asemenea fază. Dacă era VAR, era gol valabil. Şi Craiova a avut un penlaty, ce căuta fundaşul dinamovist cu mâna atât de depărtată de corp?”, a spus fostul arbitru la TV Digi Sport.

Duminică seara, conducătorul meciului FCSB - Sepsi, Horaţiu Feşnic a acordat un penalty care a revoltat oamenii de fotbal. Lovitura de la 11 metri a fost acordată în timp ce FCSB era condusă cu 1-0, bucureştenii au transformat penalty-ul şi au câştigat meciul cu 2-1.

