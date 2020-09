Islanda şi România, planete diferite: Cum se vorbeşte la ei despre barajul pentru Euro 2020

La 26 martie, când ar fi trebuit să joace cu România, potrivit programării iniţiale, Islanda era pe cai mari!

Trupa pregătită de suedezul Eric Hamren venea după o serie de cinci meciuri fără înfrângere şi miza şi pe un teren îngheţat, la Reykjavik, care ar fi îngreunat misiunea tricolorilor. Apoi, pandemia a schimbat lumea şi a mutat barajul Islanda - România pentru data de 8 octombrie. Doar că, între timp, Islanda a devenit ciuca bătăilor: două meciuri în Liga Naţiunilor, două înfrângeri, 0-1 cu Anglia acasă şi apoi, la trei zile distanţă, „măcelul“ de la Bruxelles, 1-5 cu Belgia.

„Weekend Adevărul“ a luat legătura cu jurnalistul islandez, Sindri Sverrisson, pentru a afla ce se întâmplă cu naţionala de fotbal a acestei ţări, înaintea duelului cu România de luna viitoare. Oricum, e nevoie de o precizare: dacă noi vedem fotbalul ca pe o chestiune de viaţă şi de moarte, şi facem nuntă din victorii şi înmormântări din înfrângeri, în Islanda astfel de dramatizări nu există. Dovadă şi felul în care se vorbeşte despre echipa naţională, după rezultatele slabe din ultima perioadă.

„Weekend Adevărul“: Sindri, cât de panicată e lumea în Islanda, mai ales după meciul cu Belgia?

Sindri Sverrisson: Nu există aşa ceva. Ne-au lipsit foarte mulţi jucători importanţi. Probabil, dintre cei care au fost pe teren, la Bruxelles, doar trei vor juca şi contra României. Mă refer la Birkir Bjarnason (foto, jos), Gudlaugur Victor Palsson şi Ari Freyr Skulason. În meciul cu Belgia, ne-am testat jucătorii tineri şi, bineînţeles, ne-am fi dorit ca ei să fie mai bine pregătiţi. Dar, hei, am jucat cu Belgia, echipa numărul 1, în clasamentul FIFA...

Care au fost absenţii şi de ce n-au jucat, totuşi, în ultime două meciuri dinaintea barajului cu România?

Jucătorii noştri cei mai buni, Gylfi Sigurdsson şi Johann Berg Gudmundsson, au decis să nu vină la naţională pentru aceste partide. Gudmundsson a tot avut probleme medicale, în ultima perioadă, iar Sigurdsson e într-o situaţie dificilă la echipa de club, Everton, şi încearcă să-şi păstreze locul în primul 11, acolo. Apoi, căpitanul nostru, Aron Gunnarsson, n-a fost lăsat să vină la naţională de echipa sa din Qatar (n.r. - Al-Arabi). Acolo, campionatul e în desfăşurare şi, potrivit noilor reglementări FIFA, clubul din Qatar a putut opta pentru a-l ţine pe Gunnarsson. Nici atacantul Alfred Finnbogason, care joacă în Germania (n.r. - la Augsburg) n-a vrut să vină pentru partidele din Liga Naţiunilor, ca să evite apariţia unor accidentări. A preferat să stea în Germania şi să se antreneze cu echipa de club. Eu mă aştept ca toţi aceşti jucători să fie disponibili pentru meciul cu România. Mai ales că au fost jucători de bază, de mulţi ani, în echipa naţională. Oricum, să ştii că nu doar cei de care ţi-am zis au lipsit în Liga Naţiunilor...

Au fost şi alte probleme de lot, adică?

Da. Stoperul Ragnar Sigurdsson a fost accidentat. Iar Kolbeinn Sigthorsson, cel mai bun marcator din istoria naţionalei, alături de Eidur Gudjohnsen, s-a accidentat şi el la încălzire, înaintea meciului cu Anglia. Adevărul e că generaţia noastră de aur a îmbătrânit, aşa că sunt din ce în ce mai multe probleme cu accidentările... În plus, şi din cauza pandemiei, am pierdut doi jucători pentru deplasarea din Belgia.

Cazuri de COVID-19?

Nu. Hannes Halldorsson, portarul, şi Kari Arnason, stoperul, n-au făcut deplasarea în Belgia, fiindcă, potrivit legilor aflate în vigoare în Islanda, la întoarcerea în ţară, ar fi trebuit să stea cinci zile în carantină. Ceea ce ar fi fost o problemă, fiindcă amândoi joacă în campionatul intern şi au meci duminică.

Practic, din ce îmi zici, v-a lipsit o echipă întreagă...

Da. Şi, de aceea, spuneam că nu există panică la noi, după aceste rezultate. Oamenii au înţeles de ce unii jucători, precum Sigurdsson, Gudmundsson şi Finnbogason au optat pentru a rămâne la echipele lor de club. Până la urmă, tot ce contează e meciul cu România.

Că ai amintit de meciul cu România, cum e privit în Islanda?

Oamenii sunt foarte optimişti, din două motive. Islanda are un grup foarte restrâns de jucători de top. Mulţi dintre ei au lipsit în meciurile din Liga Naţiunilor, mai ales, în partida cu Belgia. Dar meciul cu Anglia a fost foarte bun, chiar dacă şi aici am avut multe absenţe importante. Islanda chiar a ratat un penalty în prelungiri, care ne-ar fi adus egalarea. Din păcate, Birkir Bjarnason a trimis peste poartă.