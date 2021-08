Iordănescu, primele concluzii după egalul cu Sepsi! Declaraţia care îl va înfuria pe Gigi Becali

"Am avut 4 zile la dispoziţie să identific anumite lucruri şi primele concluzii sunt că avem tare mult de muncă. E o echipă predominant tânără şi trebuie să o luăm pas cu pas. Cu răbdare, trebuie să ducem echipa unde îmi doresc, că e departe tare. Dezavantajul este că suntem în plină competiţie. Am făcut un joc bun, portarul a fost decisiv la penalti. Prima repriză am avut iniţiativă, am încercat, în partea a doua ne-am împărţit momentele"

Întrebat despre plecarea lui Morunţan la Galatasary, mutare anunţată cu surle şi trâmbiţe de Gigi Becali, tehnicianul a să scăpat o propoziţie, "Să vedem ce se întâmplă cu transferul lui", care sugerează că tranzacţia încă se negociază şi nu este chiar atât de sigură precum a dat de înţeles patronul.

"E importantă banca, mereu m-aţi văzut pozitiv şi constructiv în mesaje, avem mulţi tineri. Am mai pierdut şi un jucător important, Moruţan, să vedem ce se întâmplă cu transferul lui. E posibil să mai avem nevoie de 1-2 jucători, vom analiza.. Eu nu mă pot opune plecării unui jucător, dar e greu când se întâmplă în timpul campionatului. Nu putem transforma o echipă de pe o zi pe alta, nici de pe o săptămână pe alta", a declarat Iordănescu la intervurile de la finalul meciurilor.





Până la această oră, trecerea lui Moruţan la Galatasary nu a fost confirmată de gruparea din Istanbul.