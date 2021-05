Ilie Năstase refuză să meargă la ziua de naştere a lui Ţiriac! Care este motivul

Motivele invocate de Ilie Năstase nu au legătură cu o eventuală răcire a relaţiilor dintre cei doi, ci de disconfortul creat de măsurile stricte de călătorie impuse după apariţia noului coronavirus.

"Anul acesta am hotărât deja că nu voi merge la Madrid. Ştiu că finalele coincid cu ziua de naştere a bunului meu prieten, dar voi rămâne acasă. Am şi vorbit cu domnul Ion Ţiriac despre asta şi sper că m-a înţeles! Vă spun sincer, să zbori trei ore şi jumătate la dus, alte trei ore şi jumătate la întoarcere, până la Madrid şi retur, cu masca aceea pe figură, e un scenariu care nu mă încântă deloc. Nu e chiar simplu să respir şi să mai şi vorbeşti prin ea!. În plus, nici nu m-am vaccinat încă, aşa că am preferat ca anul acesta să nu fiu alături de Ion Ţiriac la sărbătoarea sa. Sper să mă ierte!”, a declarat Ilie Năstase pentru