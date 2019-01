Halep a stat, rivalele ei „tremură“: Ce au făcut jucătoarele din Top 10 mondial în prima săptămână din noul an

Cu mici excepţii, vedetele circuitului feminin au dezamăgit după vacanţă, iar cel mai mare şoc al săptămânii a fost înfrângerea suferită de Caroline Wozniacki (3 WTA) la Auckland.





Daneza a fost învinsă de Bianca Andreescu (152 WTA), scor 4-6, 4-6. Canadianca de origine română a ajuns astfel în sferturile turneului şi a mărturisit că nici ea nu se gândea la o victorie atât de clară. „Să fiu sinceră, nu-mi vine să cred că am putut să joc aşa cu o astfel de jucătoare. Am câştigat şi nici nu ştiu ce să mai spun. Am fost răcită o bună perioadă, am şi probleme la spate, dar m-am gândit să lupt până la capăt. Fără ajutorul publicului, n-aş fi reuşit. Mi-a intrat multe lovituri, am încercat şi asta a fost bine“, a comentat Andreescu, după victoria de joi.





Pentru sportiva de 18 ani urmează un alt meci mare, în sferturi, cu Venus Williams (39 WTA).





Buzărnescu, în cădere liberă





Dintre românce, Mihaela Buzărnescu (24 WTA) pare a fi într-o criză prelungită, după accidentarea suferită la Rogers Cup, în luna august. De atunci, „Miki“ a pierdut toate partidele disputate la simplu. Ea a fost învinsă în primul meci din noul sezon, la Brisbane, 0-6, 2-6 cu Tsurenko (27 WTA). Buzărnescu va reveni pe teren la Hobart (7-12 ianuarie), acolo unde e cap de serie numărul 1.