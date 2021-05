Halep, diagnostic alarmant: A anunţat pe Twitter ce a păţit la Roma. French Open, aproape compromis

Simona Halep (3 WTA) a fost nevoită să se retragă de pe teren, în timpul meciului cu Angelique Kerber (26 WTA), în turul II, la Italian Open.

Cum în cel mai bun caz, o ruptură musculară necesită aproximtativ 3 săptămâni de pauză, Simona Halep are şanse minime de a juca la French Open 2021 (30 mai - 13 iunie). Practic, turneul de la Roland Garros începe peste 18 zile.

Ce a scris Simona Halep pe Twitter?

*Investigaţiile au arătat că am o ruptură la nivelul gambei stângi. Voi efectua un RMN mâine pentru a înţelege mai bine despre ce accidentare e vorba, dar, pentru moment, nu suntem siguri de perioada de recuperare.

*Sunt foarte dezamăgită să închei în acest fel turneul de la Roma, dar voi face tot ce pot să mă recuperez şi să revin cât mai rapid posibil. Vă mulţumesc pentru susţinere şi vă voi ţine la curent cu recuperarea.

Unfortunately an ultrasound has revealed that I have a tear in my left calf. I will get an MRI tomorrow to understand the injury in more detail, but at the moment we are unsure of recovery time. I’m so disappointed to end my tournament in Rome like this... pic.twitter.com/Fx58WWg796