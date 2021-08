Halep, accidentare explicată: Ce înseamnă o ruptură la adductori şi cum se tratează

Simona Halep (13 WTA) s-a retras, în noaptea de miercuri spre joi, de la Cincinnati şi de acum e într-o cursă contracronometru de a fi aptă pentru US Open (30 august - 12 septembrie).

Urmează zece zile decisive

Aşadar, pe scurt, Simona are nevoie de încă o perioadă fără meciuri, fără efort intens, pentru a-şi reveni. Din păcate, timpul rămas până la US Open e foarte scurt. La New York, meciurile din turul I sunt programate pentru 30 august. Ceea ce înseamnă că Halep are la dispoziţie zece zile pentru a fi aptă de joc. În caz contrar, va încheia un sezon de coşmar în care, din cauza problemelor medicale, a ratat, pe rând, French Open, Wimbledon şi Jocurile Olimpice de la Tokyo, având acum emoţii mari şi pentru participarea la Flushing Meadows (30 august - 12 septembrie).