Hagi, pe afişul unui meci stelar: Fostul mare fotbalist revine pe teren, la 57 de ani

Glasgow Rangers începe să stabilească o legătură puternică, în ultimii ani, cu familia Hagi.

Ianis (23 de ani) a ajuns la această formaţie, în februarie 2020, şi continuă să fie un jucător de bază la campioana Scoţiei. Iar tatăl său tocmai a fost invitat la un meci de gală, care va marca un moment special pentru Rangers.

Concret, la data de 26 martie 2022, stadionul „Ibrox“ va gădui un meci amical în care se vor înfrunta două echipe: Stelele lumii şi Stelele Rangers. Partida e organizată pentru că, în martie 2022, Rangers va deveni prima formaţie importantă din Europa care va împlini 150 de ani.

Pe lângă Hagi, la acest eveniment vor evolua şi alţi foşti jucători emblematici pentru fotbalul mondial, precum Roberto Carlos, Robert Pires, Roy Makaay sau Paul Gascoigne. Iată afişul meciului:

