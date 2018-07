Gigi Becali, ameninţări chiar după prima etapă. Care sunt jucătorii de la FCSB care nu mai au ce căuta în prima echipă

"Batjocură" a fost cuvântul de ordine în discursul lui Becali, care e gata să îi treacă pe bancă pe Florinel Coman şi pe Florin Tănase, jucătorii în care avea mari speranţe, dar care l-au dezamăgit. Lor li se alătură şi fundaşul central Mihai Bălaşa

"Eu am zis că aşa vreau, joc cu posesie, dar nu se poate. Ca să ai mingea, trebuie să ai jucători inteligenţi. Sistemul 4-3-3 e greu. Nu poţi să îl joci cu orice jucători. Ne întoarcem la noi acasă, la oile noastre, la 4-2-3-1, că 4-3-3... Atunci, mă gândeam, nu ştiu ce jucători avem. Avem unii de 16 ani, 17 ani... Dacă e batjocură, le arăt eu batjocură!", a spus Gigi Becali, după meciul Astra - FCSB 1-0, în cadrul emisiunii "Digi Sport Special".

"Ia, tu, Tănase, ia, tu, Coman, ia, tu, Bălaşa, luaţi loc în tribună şi o să joace doar copiii ăia, cu Man, cu Moruţan, cu Benzar - care a mai urcat - şi cu Teixeira. Aducem încă 6 copii şi am terminat bâlciul. Ce să fac eu? Nu am ce să fac eu. Şi ce dacă vin meciuri tari? Dacă e batjocură, să fie batjocură! Jucam cu 4 fundaşi şi 6 nu ştiu unde erau. Se plimba mingea de la Planic la Nedelcu, restul nu ştiu unde erau. Ăsta e sistemul 4-3-3? 4 fundaşi şi restul de 6 în faţă? Atunci, dacă e aşa, să fie batjocură", a mai spus omul de afaceri.

Întrebat dacă are ceva să îi reproşeze antrenorului Nicolae Dică, Becali a negat şi a detalat: "Trebuie verificat şi ce fac ei (n.r. jucătorii) în timpul liber, e ceva în neregulă. Eu ştiu că am dat 5 milioane pe doi jucători, pe Coman şi pe Nedelcu, scoşi la pauză. Normal că i-a scos. Coman a atins mingea de două ori. Nedelcu fugea, îi era frică, intra în marcaj ca să nu primească mingea. Vina antrenorului era că trebuia să îmi spună că nu putem să jucăm 4-3-3. Dică e tobă de fotbal, teoretic. Înseamnă că le-a explicat şi lor, teoretic. Practic, trebuie să o facă jucătorii. El trebuia să spună că nu au inteligenţă să joace 4-3-3. E o chestiune de personalitate, cred. Eu nu dau vina pe Dică aici. Ovidiu Popescu în meci oficial nu are curaj să joace, el nu a jucat aşa în pregătiri".