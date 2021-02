FOTO Serena Williams, căzătură urâtă: A explicat starea ei de sănătate după un moment alarmant

Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) a trecut în sferturile de la Australian Open, însă mulţi s-au întrebat dacă ea va fi capabilă să joace, în continuare, la Melbourne din cauza unui moment petrecut, duminică dimineaţă.

Concret, Serena, alergată pe teren de adversara ei, s-a dezechilibrat, a ţipat şi a căzut pe teren! Chiar dacă s-a ridicat, a făcut semn că e OK şi a continuat partida, au existat semne de întrebare privind starea ei de sănătate. De aceea, după meci, una dintre primele întrebări primite de Williams a fost despre căzătura ei destul de urâtă.