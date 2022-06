Fotbalul românesc, o glumă proastă: De la ce a pornit ultimul conflict al echipelor din Craiova

„U“ Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, tocmai a aflat că i-a fost refuzată licenţa UEFA din cauza unor datorii. Într-o ţară normală, o asemenea decizie ar fi un eşec pentru clubul respectiv. În România, oltenii s-au mândrit cu acest eşec!





Concret, datoriile celor de la „U“ Craiova sunt către australienii Michael Baird şi Joshua Rose. Care au evoluat, în perioada 2005-2009, pentru fosta echipă patronată de Adrian Mititelu, Universitatea Craiova, care a fost dezafiliată de FRF în 2012 şi a şi dat faliment, ulterior.





Pornind de aici, actuala echipă a lui Mititelu susţine că decizia de acum a federaţiei, de a refuza licenţa UEFA din cauza unor datorii istorice, dovedeşte că „U“ Craiova e echipa adevărată a oraşului, care a preluat palmaresul Ştiinţei. În Craiova, există o dispută pe acest subiect între „U“ Craiova (patronată de Adrian Mititelu) şi CS U Craiova (patronată de Mihai Rotaru).





Acum, după episodul de astăzi, cele două grupări s-au atacat, din nou, prin intermediul comunicatelor de presă.





Ce comunicat a publicat „U“ Craiova?





*FRF confirmă că U Craiova 1948 S.A. este echipa originală . Încă o dovadă clară că U Craiova 1948 S.A. este clubul original al Craiovei. FRF a confirmat, în procedura privind licenţierea cluburilor profesioniste din România, că, prin deciziile TAS, s-a stabilit definitiv că U Craiova 1948 S.A. este continuatorul de drept al clubului Fotbal Club Universitatea Craiova.





*Astfel, în procedura de licenţiere UEFA, comisia de licenţiere a FRF a respins acordarea licenţei UEFA pentru clubul nostru pe motivul sumelor datorate în urma deciziilor TAS. Ulterior, clubul nostru s-a conformat şi a obţinut licenţa pentru Liga I.





Cum a reacţionat CS U Craiova pentru Gazeta Sporturilor?





*Este o vrăjeală a lor. Singura continuitate pe care o au este continuitatea în ţepe a patronului. UEFA nu admite ca o persoană sau un grup de persoane să păcălească jucătorii. Aşa că dacă acel grup de persoane falimentează o societate şi apoi înfiinţează alta, UEFA le ia urma şi îi pune să plătească.





*În plus, noi nu avem treabă cu vechea societate a lui Mititelu. Noi nu am susţinut niciodată că suntem continuatorul lui din moment ce am şi jucat unii împotriva celorlalţi. Dar nici despre ei nu zice cineva că ar fi continuatorii Universităţii, ci că sunt continuatorii echipei din 2011. Iar instanţa a spus clar că echipa din 2011 nu are absolut nicio treabă cu Universitatea Craiova.