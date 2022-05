Fascinanta Swiatek: Mărturisirea celei mai bune jucătoare a lumii după 28 de victorii la rând

Chiar dacă Iga Swiatek pare a fi de neoprit, în acest moment, rămâne de văzut cum se va descurca poloneza sub presiunea aşteptărilor. Una foarte mare, după cum a recunoscut şi ea.

„Nu vreau să mă gândesc la seria pe care o am, de 28 de victorii la rând. Nici măcar nu vreau să încerc să-mi dau seama cum a fost posibil să câştig atât de multe meciuri la rând. Vreau să mă concentrez pe ce va fi, pe viitoarele succese. De aceea, cred că cerul e limita! La French Open, cred că e important să-mi fac rutina, să mă comport ca de obicei. Am avut parte de destulă presiune la turnee, cred că ştiu să o gestionez. E adevărat, într-un Grand Slam e şi mai multă presiune, sper să nu mă copleşească. Încerc deja să accept că nu pot câştiga la infinit, că seria pe care o am acum se va întrerupe. E foarte greu să faci lucrurile la fel de bine, zi după zi, pentru că suntem oameni, nu maşini. Voi încerca să mă distanţez puţin de miza faptului că voi lupta pentru un Grand Slam“, a spus Swiatek, campioană la French Open 2020.

Eurosport transmite turneul de la Roland Garros.