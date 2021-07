Emma Răducanu joacă, astăzi, în optimile Wimbledon: Tot ce trebuie să ştii despre noua stea a tenisului

Acum o săptămână, Emma Răducanu era o anonimă totală în circuitul feminin. Astăzi, ea are lumea tenisului la picioare şi se pregăteşte să joace în optimile Wimbledon 2021, unde urmează să o întâlnească pe Ajla Tomljanovici (75 WTA), meci care va începe nu înainte de ora 18.30.

Cum numele său este acum pe buzele tuturor, presa din Marea Britanie încearcă să scoată la iveală lucruri inedite din trecutul jucătoarei de origine română. Astfel, „Daily Mail“ a scris că Emma Răducanu a fost foarte aproape să nu joace în acest an la Wimbledon, organizatorii turneului refuzând iniţial să-i acorde o invitaţie. Cele două victorii obţinute la turneul de la Nottingham, în urmă cu două săptămâni, au fost însă decisive şi i-au înduplecat pe şefii de la All England Club să îi permită accesul pe tablou principal.

Vine la Bucureşti de câteva ori pe ani

Puştoaica a dezvăluit care sunt legăturile sale cu ţara de origine a tatălui ei şi spune că vine în capitala României de câteva ori pe an, unde este răsfăţată cu bucate tradiţionale. „Bunica mea, mamaia, locuieşte încă în centrul Bucureştiului. O vizitez de câteva ori pe an, stau cu ea. Chiar este frumos. Ca să fiu sinceră, îmi place mâncarea (n.r. - românească). Adică, mâncarea este incredibilă! Şi gătitul bunicii mele este, de asemenea, ceva special. Am legături cu Bucureştiul”, le-a mărturisit sportiva jurnaliştilor britanici.

Englezii au mai scris că ambii părinţi ai Emmei au studii universitare şi că ea este o elevă strălucită. Jucătoarea de tenis frecventează una dintre cele mai dificile şcoli din Marea Britanie şi în urmă cu două luni încă dădea examene la şcoală, la matematică, economie. „Părinţii mei au fost destul de stricţi, nu doar cu tenisul, ci cu toate. Cred că am dezvoltat această mentalitate de la o vârstă mică”, a declarat Emma.

Cine este însă noua stea din sportul-alb? Iată tot ce trebuie să ştiţi despre Emma Răducanu:

*S-a născut la 13 noiembrie 2002, în Toronto, Canada. Tatăl ei e român, iar mama ei e chinezoaică. Familia Răducanu s-a mutat în Anglia, pe când Emma avea doar 2 ani.

*A început să joace tenis la vârsta de 5 ani, la „Bromley Tennis Academy“ (Londra), de câţiva ani beneficiază de sprijinul federaţiei britanice de tenis, care a văzut un mare potenţial la ea, şi are în palmares trei trofee ITF.

*A debutat în circuitul WTA, în iunie, la Nottingham. Exact ca la Wimbledon, şi aici a primit un wild-card din partea organizatorilor. Le-a bătut pe Sanders (147 WTA) şi pe Babos (116 WTA), după care a cedat în faţa lui Pironkova (103 WTA).

*A prins loc pe tabloul principal de la Wimbledon datorită unui wild-card. Cu acest prilej, a debutat la un turneu major.

*Înainte de ediţia din acest an, a mai participat o dată la Wimbledon. În 2019, însă în calificări. A ratat atunci accederea pe tabloul principal.

*E cea mai tânără jucătoare din Marea Britanie ajunsă, în optimi, la Wimbledon, în era Open, şi singura sportivă din ţara ei rămasă pe tabloul feminin, la simplu.

*Până la Wimbledon 2021, Răducanu adunase doar 39.558 de dolari din tenis. Acum, prin accederea în optimi, şi-a asigurat un cec în valoare de 250.000 de dolari.

*Emma a abordat turneul de la „All England Club“ de pe locul 338 în lume. Acum, după accederea în optimi, se află pe locul 175 WTA, în ierarhia virtuală, actualizată în timp real. Dacă va câştiga şi în optimi, va urca până pe locul 133.

*Simona Halep şi Na Li sunt sportivele care o inspiră pe tânăra jucătoare.

Emma Răducanu, la Wimbledon 2021

*Turul I: 7-6, 6-0 cu Diatchenko (150 WTA)

*Turul II: 6-2, 6-4 cu Vondrousova (42 WTA)

*Turul III: 6-3, 7-5 cu Cîrstea (45 WTA)