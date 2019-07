Dinamo, la vânătoare de antrenor şi patron

Nu trece o zi fără ca debandada de la Dinamo să nu ia amploare. Nu se stinseseră bine ecourile certurilor fără perdea dintre actualul preşefinte al clubului, Florin Prunea, şi antrenorul din sezonul trecut, Mircea Rednic, şi a reapărut informaţia că gruparea este foarte aproape de a fi vândută. Ca de fiecare dată când lucruile nu au mers bine, patronul Ionuţ Negoiţă (foto) ameninţă iar că va înstrăina clubul. De data aceasta ştirea a fost aruncată pe piaţă de fostul dinamovist şi actualul manager general de la FC Voluntari Ioan Andone, afaceristul interesat de preluarea grupării din Ştefan cel Mare fiind Claudiu Florică. "Aşa am auzit, că Florică ia Dinamo. Nu ştiu ce caută, pe cuvântul meu de onoare. Nu ştiu nici ce bani are, dar el e un băiat în regulă", a declarat Andone la Digi Sport.



Florică: „Sunt interesat“



Florică a confirmat interesul privind preluarea clubului. „Studiem, analizăm, sunt optimist, da, mai sunt interesat! Nu m-aş fi băgat în această poveste dacă nu voiam să fac ceva concret. Doar că o asemenea tranzacţie, dacă vrei să aibă un viitor pozitiv, nu se face cât ai bate din palme, iar eu nu vreau să ofer iluzii, să fac rău cuiva, să promit şi să nu se facă. Eu nu vreau să mă joc cu sentimentele suporterilor sau oamenilor, în general. Singurul lucru pentru care vreau să merg mai departe în ciuda avertismentelor «nu te lega la cap, ce nevoie ai de aşa ceva, nu te băga!» este că oamenii simpli se agaţă de o speranţă, de oriunde ar veni. De aceea cred că merită încercat, pentru a reuşi într-un final, ca Dinamo să aibă o altă faţă", a comentat Florică pentru gsp.ro.

Claudiu Florica a intrat în atenţia presei după ce a fost trimis de DNA în judecată, la începutul acestui an, pentru spălare de bani în dosarul Microsoft. El a mai încercat şi preluarea clubului FC Arges, dar nu a reuşit să ajungă la un acord cu autorităţile locale.



Andone a explicat şi de ce vede foarte improbabilă venirea lui Ion Ţiriac, un alt nume vehiculat ca viitor patron al câinilor, la conducerea clubului, deşi Negoiţă a spus că i-l cedează gratis: "Lui Ţiriac nu îi trebuie Dinamo, el e prea calculat. El trebuie să pună la Dinamo 20-30 de milioane, dar să aibă garanţia că va câştiga 100. Nu ştiu dacă o are", a încheiat Andone.



Eugen Neagoe a părăsit spitalul



Antrenorul de 51 de ani a fost externat ieri din spital, după intervenţia chirurgicală la care a fost supus în urma infarctului suferit duminică seara, în timpul meciului cu Universitatea Craiova. Tehnicianului i-a fost implantat un defibrilator pe care va fi nevoit să îl poarte toată viaţa. ”Este bine! I-au pus un 'paznic', are un 'paznic' acolo, lângă inimă! Are un defibrilator care are grijă de el. Bine, şi noi vom avea grijă de el!”, a declarat Florin Prunea, la Digisport. Neagoe va ţine cont însă de sfaturile familiei şi va renunţa la antrenorat cel puţin pentru o perioadă, rezilierea contractului cu clubul fiind o chestiune de timp.

Primul pe listă pentru înlocuirea lui Neagoe a fost Viorel Moldovan, dar actualul tehician al nou promovatei Chindia Târgovişte a declinat deja oferta. Alte nume vehiculate pentru preluarea băncii tehnice sunt Walter Zenga, Devis Mangia, Dario Bonetti şi chiar Ioan Andone



Scandalul de la Dinamo a ajuns şi în presa din Belgia



Cearta din ultimele zile dintre Florin Prunea şi Mircea Rednic a fost relatată pe larg şi de ziarele din Belgia, credibilitatea antrenorului urmând să aibă de suferit. Jurnaliştii de la voetbalprimeur.be au făcut un rezumat al acuzaţiilor ultimelor zile şi menţionează că îndepărtarea tehnicianului de la Dinamo la sfârşitul sezonului trecut a fost generată nu doar de rezultatele sportive, ci şi de jocurile de culise pe care acesta le-ar fi făcut.







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: