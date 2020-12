Dinamo, spre faliment: Declaraţii uluitoare date chiar de directorul de marketing

Dinamo e în „moarte clinică“! Clubul există, în acest moment, echipa de fotbal are meci, diseară, în Liga I (la ora 20.30 cu FC Argeş), dar toate declaraţiile care vin din interior indică faptul că sfârşitul e aproape.

Ce a povestit Radu Birlică?

*În momentul ăsta, nu sunt bani şi situaţia e foarte gravă, în opinia mea. Aseară, am discutat cu domnul (n.r. - Pablo Cortacero), am nişte mesaje. Aceeaşi promisiune, că în 3-5 zile vin banii, dar cine mai crede, nu ştiu. Aseară, la ora 12 sau 1, asta mi-a spus, că în 3-5 zile banii vor fi în club. Am trăit multe la viaţa mea, am experienţă de viaţă, şi mi-e foarte greu să cred chestia asta. De când am venit eu, cred că e a 5-a oară de când se promite asta.

*Să am încredere, că vor veni banii, dar eu aud asta de 4 săptămâni. N-am cuvinte, n-am trăit experienţa asta până acum. Vă spun următorul lucru: i-am spus ieri şi domnului Eftimescu (n.r. - preşedintele Consiliului de Administraţie) că dacă cineva nu ia legătura cu fotbaliştii străini acum, pe loc, să negocieze o despărţire amiabilă, iar ei pleacă la FIFA şi îşi depun memoriile, părerea mea e că e foarte dificil să se mai salveze Dinamo.

*Datoriile care se vor acumula, dacă străinii îşi vor depune memorii la FIFA, vor fi foarte mari, enorme. Dacă un jucător are în medie 20-25.000 de euro pe lună, contract până în vară sau pe 2 ani, sunt 5 milioane de euro doar la jucători. Plus antrenori şi staff, vreo 6 milioane. Probabil dacă banii nu vin foarte curând o să plece şi stafful.

*Am vorbit şi cu domnul Şerdean (n.r. - Dorin Şerdean, preşedintele executiv), chiar ieri, i-am spus că situaţia e foarte gravă. Mi s-a părut puţin debusolat şi dânsul, dar tot crede. La fel şi domnul Couto şi domnul Bueno. Am vorbit cu Pablo (n.r. - Cortacero), am primit vreo 4-5 răspunsuri, în care mă asigură că banii vor veni, dar am mai primit mesajele respective. Din păcate, banii nu sunt în cont.