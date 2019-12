Dan Petrescu crede că a atins apogeul carierei. Ce adversar îşi doreşte în 16-imi şi ce spune despre plecarea sa

VIDEO CFR, victorie magnifică cu Celtic şi un nou record: Campioana e în 16-imile Ligii Europa în stil de mare echipă

Tehnicianul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a rezumat reuşita echipei sale, înaintea unei partide în care se arăta rezervat: „A fost un meci ciudat, pentru că nu pot să cred că înaintea meciului era pe noi şi Celtic nu avea nimic. Normal ar fi ca un club mare să aibă presiune şi cel mai mic să nu. Cei de la Celtic au făcut ceva schimbări şi, cu toate astea, meciul a fost echilibrat în prima repriză, nu prea s-a văzut diferenţa între noi şi ei, să zic că poate un plus mic am avut noi.

În repriza a doua am arătat mai bine, aşa cum am obişnuit. Să faci 12 puncte, sincer, nu credeam. Asta arată că dacă îţi doreşti, poţi să realizezi orice vrei în viaţă. Sunt convins că jucătorii sunt plictisiţi de atâtea şedinţe şi exerciţii din faze fixe, câte facem în fiecare zi. Cred că performanţa aceasta este mai tare decât ce am reuşit la Unirea Urziceni, 12 puncte constituie cea mai bună performanţă posibilă în cariera mea de antrenor. (...) Ca adversar, eu aş fi vrut Chelsea, dar nu sunt. Arsenal nu ar fi rău, dar preferam Chelsea.

„Tot timpul mi-am dorit să ajung într-un campionat puternic”

Tot timpul mi-am dorit să ajung într-un campionat puternic, dar ofertele au fost ori de la echipe din Divizia B din Italia sau Anglia, ori de la echipe de pe ultimele locuri din Anglia. (...) E un record în România, nimeni nu a reuşit să facă 12 puncte. Jucătorii au demonstrat că au caractere puternice, e extraordinar ce au făcut. (...) Întrebaţi jucătorii dacă, în doi ani, am făcut un atrenament defensiv. Pe mine mă interesează să câştig meciul, cred că anul acesta am marcat multe goluri”.