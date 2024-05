Cum răspund ucrainenii noii legi a mobilizării: „Aș alege străinătatea, aș da mită. Viața mea este pe primul loc”

În biroul de recrutare, unde este intervievat un frizer în vârstă de 30 de ani, plutește în aer o stare de neliniște. Bărbatul nu are experiență în domeniul militar și nu este sigur dacă aptitudinile sale ar putea fi utile pe câmpul de luptă. La un moment dat, recrutorul sugerează în glumă că ar fi în măsură să îi tundă pe toți, relatează CNN.

Însă bărbatul - care a dorit să-și păstreze anonimatul - se află oricum acolo. „A venit timpul", a declarat el pentru sursa citată.

În conformitate cu noua lege ucraineană privind mobilizarea, care a fost promulgată la 16 aprilie, bărbații ucraineni sunt nevoiți să facă o alegere: să se conformeze și să se confrunte cu posibilitatea de a fi trimiși în prima linie, sau să încerce să se sustragă și să riște sancțiuni și condamnări.

Frizerul a ales să se ofere voluntar, devenind unul dintre cei șase bărbați care au fost intervievați la centrul de recrutare al Batalionului Da Vinci Wolves din Kiev în acea zi.

Biroul se află într-o clădire rezidențială obișnuită, ascunsă de lumea exterioară. Înăuntru însă, pereții sunt decorați cu fotografii și bannere mari care prezintă logo-ul batalionului, o imagine cu trei lupi.

„Am fi rezistat mult mai mult timp”

Sloganul de recrutare al unității este „Toată lumea va lupta", iar laptopul recrutorului este acoperit de abțibilduri, unul dintre ele menționând „Haita ta te așteaptă".

Ucraina nu a făcut un secret din nevoia urgentă de a recruta mai mulți oameni în timp ce încearcă să se apere împotriva agresiunii Rusiei. În timp ce Guvernul nu divulgă numărul celor căzuți și răniți pe front, estimările făcute de specialiști se referă la sute de mii de victime de ambele părți ale conflictului, de când Moscova a lansat invazia la scară largă în luna februarie a anului 2022.

Un comandant ucrainean care a cerut să nu fie numit din motive de securitate a declarat că lipsa de personal are efecte devastatoare pe câmpul de luptă.

„Dacă în Avdiivka ar fi fost cu 1.000 - 1.500 de militari în plus, am fi protejat punctele vulnerabile prin care a pătruns inamicul. (...) Dacă am fi avut mai mulți oameni, am fi rezistat mult mai mult timp", a declarat el pentru sursa citată despre acest oraș industrial din estul țării.

Făcând apel la o nouă mobilizare, Iurii Sodol, comandantul Forțelor Întrunite ale armatei ucrainene, a precizat luna trecută în fața parlamentarilor ucraineni că trupele rusești sunt de „șapte până la zece ori mai numeroase decât cele ucrainene” în estul Ucrainei.

„Războiul este încă în desfășurare și mobilizarea este esențială. Oamenii care au luptat timp de doi ani sunt obosiți. Unii înnebunesc", a declarat Iaroslav Galas, care servește în prezent în cadrul Brigăzii 128 de asalt montan.

„I-au câștigat cu sudoare și sânge”

„Soldații au nevoie de odihnă corespunzătoare timp de câteva luni. Ei trebuie să se vindece, să se relaxeze și să uite. Ei au nevoie să își cheltuiască banii pe care i-au câștigat cu sudoare și sânge, pentru a-și rezolva problemele economice și personale", a mai spus el.

Pentru ca procesul de recrutare să fie mai eficient și mai transparent, noua lege prevede că toți bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani trebuie să se înregistreze la armată și să aibă întotdeauna documentele la ei.

Totuși, doar bărbații cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani sunt supuși mobilizării în temeiul noii legi. Limita de vârstă a fost redusă cu doi ani, de la 27 de ani, dar este puțin probabil ca acest lucru să facă o mare diferență din pricina provocărilor demografice ale Ucrainei.

Numărul mare de emigrări și ratele scăzute de natalitate din anii 1990 și 2000 au făcut ca în prezent să fie mult mai puține persoane de 20 de ani, în comparație cu cele de 30 și 40 de ani.

Femeile care dețin calificări în domeniul medical sau farmaceutic trebuie, de asemenea, să se înregistreze în armată, deși nu sunt obligate să servească.

Noile norme au fost controversate - proiectul de lege a fost modificat de peste 4.000 de ori în timpul procesului de aprobare.

Nu este clar câte persoane vor ajunge să fie mobilizate. La sfârșitul anului trecut, liderul formațiunii „Slujitorul Poporului" a președintelui Volodimir Zelenski din Parlament a spus că armata caută 500.000 de militari în plus. Dar comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sirskii, a declarat de curând că orice suplimentare a efectivelor va fi probabil semnificativ mai mică.

„Mă pregătisem pentru asta”

Unii ofițeri militari se întreabă deja dacă va funcționa. Principala lor îngrijorare este că se vor trezi cu unități pline de oameni care sunt acolo doar pentru că cineva i-a obligat să fie acolo.

„Vrem în continuare ca oamenii să se alăture în mod voluntar. Pentru că există o mare diferență între cineva care a fost recrutat în armată și cineva care s-a dus să își apere patria", a spus Dmitro Kulibaba, un soldat din Brigada 114 de apărare teritorială.

„Dorința de a lupta împotriva inamicului este foarte importantă, pe lângă antrenament, echipament și pregătire", a mai adăugat el.

Galas a spus că mulți oameni sunt îngrijorați că, dacă vor fi recrutați, vor fi trimiși direct pe front - ceea ce, potrivit lui, nu este cazul.

„Dacă ești un specialist, de exemplu, care în viața civilă s-a ocupat de IT, contabilitate, managementul proiectelor, chiar și bucătari, funcționari, atunci și Forțele Armate au nevoie de tine... și poți avea o contribuție destul de mare la victoria comună și prin înrolarea în Forțele Armate", a spus el. „Avem o unitate separată de drone care se află un pic mai departe de linia de front. Oamenii care se pricep la electronică, chiar și cei cărora le place să se joace pe calculator, vor stăpâni rapid această specialitate."

Un afacerist din Kiev a declarat că și-a analizat opțiunile cu mult înainte de a primi notificarea prin poștă. Știa că va veni, a spus el, doar că nu știa când.

„Mă pregătisem pentru asta de aproximativ un an sau șase luni. Am vorbit cu prietenii mei care servesc, am pus întrebări despre orice", a spus bărbatul de 35 de ani, explicând că scopul său era să găsească o unitate care să i se potrivească.

„Îi sperie pe oameni”

Bărbatul se află în prezent într-un centru de pregătire și se va înrola în armată peste câteva luni, motiv pentru care nu poate fi numit de sursa citată. În prezent, el are în vedere două opțiuni - trupele de recunoaștere sau cele de rachete antiaeriene.

El a susținut că acceptarea de a servi a fost o alegere evidentă pentru el - în ciuda faptului că unii dintre cei dragi lui au încercat să-l descurajeze.

„Te gândești la toate opțiunile atunci când trebuie să iei o astfel de decizie. Cum pot să-mi privesc fiul în ochi atunci când spun că am fost în altă parte? Nu știu, nu funcționează pentru mine. Am luat o decizie morală și etică pentru mine. Și apoi a trebuit să decid cu cine m-aș simți cel mai confortabil să servesc", a spus el.

Galas a declarat că, în opinia sa, campania de mobilizare nu a mers bine pentru că nu oferă oamenilor suficiente informații.

„Îi sperie pe oameni”, a spus el. „Ei nu știu ce se întâmplă în brigăzile de luptă și trebuie să li se explice”.

El a spus că, în pofida îngrijorării inițiale, mulți soldați se adaptează bine la noua lor viață, dând exemplul unui tânăr specialist IT care a fost mobilizat în ultimele câteva luni.

„După ce s-a alăturat acestei echipe, a văzut că viața într-o unitate de infanterie nu este cea pe care și-o imaginează civilii. Da, este periculoasă și dificilă. Dar oamenii buni sunt acolo, iar cei răi nu rămân. Există un sentiment de camaraderie. Iar acest lucru este important", a explicat el.

IT-istul și-a impresionat imediat comandanții, a adăugat el.

„S-a descurcat foarte bine în timpul primei sale misiuni de luptă din Robotîne, menținând poziții la 400 de metri de ruși. Nu numai că a rezistat atacurilor, dar a și luat prizonieri", a spus el.

„Nu vreau să ucid oameni”

Dar nu toată lumea este capabilă să se adapteze la realitățile vieții de pe linia frontului. Ofițerul comandant care a cerut să-și păstreze anonimatul a vorbit despre o altă problemă legată de mobilizare, spunând că în ultima vreme unii recruți nu au fost instruiți cum trebuie pentru a rezista presiunii.

„Infanteriștii care sunt trimiși pe linia frontului trebuie să primească o pregătire specială pentru a deveni adevărați profesioniști. Pentru că ei vin aici, își aruncă armele și fug de pe poziții", a spus el.

„Trebuie să existe o motivație pentru militarii actuali și pentru cei care urmează să servească. Nu putem folosi metodele folosite în Rusia sau Belarus - prinderea și impunerea - acest lucru nu va ajuta. Va duce doar la faptul că oamenii vor fugi și vor renunța la pozițiile lor", a mai adăugat el.

Însă este clar că serviciul militar nu este pentru toată lumea. Acesta este și cazul unui bărbat care nu-și dorește să ajungă pe front. El a cerut să-i fie păstrat anonimatul pentru că se teme de represalii.

„Nu vreau să ucid oameni și, în principiu, nu sunt pregătit pentru asta. Dacă vor începe bombardamentele pe linia frontului, cred că voi fi confuz și nu voi face decât să le creez probleme altora", a declarat el.

„Cred că aș fi mai util să fac bani și să aduc dolari în țară decât să sap tranșee sau să păzesc instalații militare”, a adăugat el.

„Viața mea este pe primul loc”

El a spus că este de părere că Ucraina nu are suficiente arme pentru a recupera prin mijloace militare teritoriile cucerite de Rusia în timpul războiului. În opinia sa, singura cale este un acord politic care să ducă la recâștigarea de către Ucraina a teritoriilor sale.

Bărbatul a spus că, în cazul în care va primi o notificare de mobilizare, va părăsi țara.

„Nu vreau să plec, știu că lucrurile nu sunt atât de frumoase și senine în Europa. Dar dacă ar trebui să aleg între a merge la război sau a pleca în străinătate, aș alege străinătatea, aș da mită. Viața mea este pe primul loc. Și îmi dau seama că există o șansă foarte mare de a fi ucis”, a spus el.

Soldații care servesc în prezent au puțină răbdare cu oameni ca acesta, care spun că nu se pot alătura luptei.

„Militarii care pleacă în permisie sau pentru tratament, care sunt epuizați... desigur că a-i vedea pe alți bărbați bând cafea în cafenele, mergând la restaurante, umflându-și bicepșii și spunând că «nu s-au născut pentru război» îi înfurie pe soldați”, a spus Galas.

Cu excepția cazului în care obțin un permis special, bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani le este interzis să părăsească Ucraina de la începutul invaziei la scară largă, iar luna trecută, Guvernul a suspendat serviciile consulare pentru bărbații care nu sunt înregistrați în cadrul armatei.

Totuși, mulți încearcă să fugă oricum. Andrii Demchenko, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Frontieră din Ucraina, a declarat pentru sursa citată că ofițerii rețin zilnic persoane care încearcă să părăsească Ucraina.

Unii sunt dispuși să riște totul încercând să scape. Serviciul de Frontieră a declarat că, de la începutul invaziei la scară largă, cadavrele a 32 de bărbați au fost găsite în râul Tisa, la granița cu România și Ungaria.