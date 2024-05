Bacșișul pentru curier, subiect aprins. „Mie-mi dă șeful în plus că-mi fac treaba?” vs. „La medic dăm. Și ce salarii au...”

Cât îi lași curierului care ți-a livrat o comandă și cât te costă acest serviciu într-o lună a fost subiectul care i-a stârnit pe români, pe Facebook. Ce spun curierii.

Un subiect de discuție propus pe un grup public de Facebook dedicat gestionării optime a bugetului de familie a adunat sute de comentarii. Un membru al grupului a vrut să știe cât lasă membrii grupului curierului care le aduce comanda și la cât ajunge o astfel de cheltuială într-o lună.

Părerile au fost uneori la extreme, iar în discuție au intrat și curierii, care au explicat că uneori sunt nevoiți să răspundă unor solicitări care nu au nicio legătură cu sarcinile din fișa postului.

„Când cumpărați ouă, lapte sau produse direct de la țară lăsați bacșiș?!”

Românii iau în calcul multe lucruri înainte de a scoate bani în plus din buzunar. Mulți spun că fac comenzi pe Internet tocmai pentru a scăpa de anumite costuri, așa că nu au de gând ca „ce câștigă pe mere să dea pe pere”. Alții, din contră, spun că pentru că ajung să facă economii, uneori doar pentru că, atunci când comandă pe Internet, nu mai cumpără lucruri care de fapt nu le trebuie, așa cum li se întâmplă în magazin, bacșișul oferit curierului nu înseamnă foarte mult la final de lună.

Unii clienți îi răsplătesc pe curieri pentru efortul de a urca la etajele superioare în clădiri fără lift, alții pentru că vin la ora solicitată sau pentru că livrează colete foarte grele. Alții, din contră, spun că au grijă să pregătească suma exactă, pentru că „nici pe mine nu mă plătește șeful pentru că-i predau raportul la timp”, sau achită totul online și atunci nu-și mai bat capul.

„Eu nu las nimic la curier. Curierul are un salariu pe care îl primește pentru jobul lui. Multă lume lasă bacșiș în foarte multe părți, dar știți ce am observat? Când cumpărați ouă, lapte sau produse direct de la țară..... lăsați bacșiș?! Dacă luați de la cei care vă aduc săptămânal sau ocazional produse din producția proprie lăsați 10 lei?!

Primiți un cofraj cu 10 ouă plus lapte, poate brânză și lăsați 5 sau 10 lei bacșiș?!”, întreabă un membru al grupului.

„La doctori dăm, și la ce salarii au... Săracul curier, cu un salariu mic, nu prea are ce primi”, constată un alt membru al grupului.

„Fiecare are salariul raportat la anii de studiu. Un medic are 23+ ani de școală. Un curier poate avea liniștit 12. A fost alegerea fiecăruia”, continuă discuția. „Nu ați înțeles. Medicul are un salariu foarte bun și totuși primește „atenții” consistente”, își întărește comentatorul opinia.

„Orice fel de "atenție" dată unui doctor ar trebui să fie pură recunoștință. Pentru faptul ca v-a redat sănătatea. Sau, în unele cazuri, ați scăpat de moarte. Curierul aduce un colet, durează 1 minut. E o comparație extrem de proastă între cele două meserii”, intervine un alt membru al grupului.

„Nici la medic nu se oferă nimic, și-a ales acea meserie și ar trebui să o facă cu pasiune indiferent de situație. Din păcate, e jale și cu bacșișul la medici, doar în România vedem așa ceva”, se agită și mai tare spiritele.

„Vă rog eu, nu mai învățați curierii prost!”

Un alt membru al grupului se plânge de faptul că i se întâmplă frecvent să i se solicite să coboare pentru a-și prelua coletul, deși a plătit pentru livrare până la ușă.

„Vă rog eu, nu mai învățați curierii prost și să coborâți în fața blocului să luați voi coletele de la ei. Adresa mea e în fața ușii, nu în fața blocului. Deja sunt unii care te sună să cobori în bulevard”, atrage atenția un alt membru al grupului atenția.

Comentariul îi stârnește și pe alți membri ai grupului să-și povestească pățaniile.

„Pe mine m-a păcălit un nesimțit când eram gravidă în 7-8 luni. Am coborât crezând că am de luat un colet cu chestii de bebe, dar îmi adusese două colete de fapt și al doilea era foarte greu. M-a văzut și cu burta la gură și mi-a pus ambele colete în brațe și a plecat, nu s-a sinchisit să mă ajute până la lift măcar. Atunci am căutat și am descoperit că au pățit și alții și e și lege în acest sens. De atunci am știut ce să zic de fiecare dată când m-au chemat jos să îmi iau coletul. Foarte simplu, îi zic că e obligat prin lege să vină la adresă și dacă nu vrea nu are decât să ducă coletul înapoi la sediu și eu îi voi face reclamație. Cred că doar o singură dată am folosit replica asta, de atunci nu mi-a mai propus nimeni să cobor. Și cu un bebeluș după mine acum chiar m-aș transforma în dragon să aibă tupeul să îmi zică să cobor. Bacșiș le las 5-10 lei, în funcție de greutatea coletului. Dacă e ceva ușor nu las nimic”, a dezvăluit o doamnă.

„Ați fi surprinși să vedeți ce salarii au, salarii mari de peste 4.000-5.000 lei/lună. Sunt tot felul de anunțuri, în care sunt scrise și salariile lor”, este o altă opinie.

„Plătesc transportul, vreau coletul la ușă. Altfel mă duceam singură în magazin. Transport mai mare decât comanda, uneori”, motivează altcineva de ce ce e ferm în solicitări.

Alte persoane vorbesc despre cât sunt nevoiți să care curierii zilnic, multe colete având zeci de kilograme fiecare, prin urmare ar trebui răsplătiți pentru serviciul făcut. Alții sunt însă categorici: „OK, și pentru mine nu sunt grele? Poate că pentru asta am comandat, să nu le mai car”.

„Am fost luat la întrebări de ce nu și montez mașină de spălat livrată”

Și curierii au povești care stârnesc opinii aprinse.

„Si soțul e curier și urcă cu fiecare colet, nu doar cu 20-30, uneori și cu 100, pentru că nu are răbdare să stea după toți până se îmbracă și coboară, să îi aștepte în mașină. În loc să stea 5 minute după un client, în 2 minute a urcat și a livrat și nu se plânge de picioare, însă are zile în care clar este obosit de atâta alergătură. Eu zic că la vârsta lui îi face bine mișcarea și chiar îi place ce face. Din păcate, unii clienți preferă să îl lase să aștepte în fața ușii uneori și să își caute un leu să îi dea decât să îi lase bacșiș un leu, atâta sunt de zgârciți. La un client chiar a zis el: auziți, eu nu stau 10 minute aici să vă căutați de bani, lasă că pun de la mine un leu. Omul avea 5 lei dar nu voia să îi lase 4 și se căuta de un leu să nu cumva să îi rămână lui bani în plus. Eu mereu las bacșiș la pizza, la curier, la ospătar, știu ce mult înseamnă pentru ei”, explică soția unui curier.

„Ce plătește omul livrare până la ușă le livrez , dar coletele de easy box care îs prea mari și nu încap, colete de shein, temu, pentru care nu este plătită livrarea până la ușă nu o fac.

Iar faza cu tips-ul eu nu știu cine a scos asta, tips-ul îl dai la curier, frizer, mecanic, etc. daca vrei, nu scrie nicăieri că este obligatoriu.

Personal nu aștept așa ceva de la toți clienții, dar nici clientul să nu ceară favoruri de genul - vino după 16/17 /18/19 că atunci ajung acasă; vino te rog la altă adresă care nu e în zona ta și mai pierzi o oră pe drum; vino în ziua de sâmbătă/sărbătoare când eu îs acasă dar tu muncești; vino și a treia zi cu coletul că vezi Doamne am greșit numărul/nu am răspuns zilele trecute/am fost plecat din țară; bagă frigiderul ăla ușurel până în bucătărie, deși livrarea e până la ușă/poartă (ori în cazul meu am fost luat la întrebări de ce nu și montez mașină de spălat livrată )etc.”, povestește la rândul său un curier.