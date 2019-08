Cum a comentat Nicolae Dică plecarea antrenorului Bogdan Andone de la FCSB. Atac la adresa patronului Gigi Becali

"Înseamnă că eu am fost erou că am rezistat un an şi jumătate. Acum probabil că apreciază şi rezultatele pe care le-am avut, că am stat acolo un an şi jumătate şi am făcut ceva rezultate. În afară că am pierdut acel campionat aşa cum l-am pierdut, ştiţi foarte bine, dar consider cp am avut rezultate bune. Ăsta este un talent, să poţi să te adaptezi la FCSB", a spus Dică.

Fostul antrenor al celor de la FCSB crede că Bogdan Andone ar fi avut nevoie de mai mult timp. "Unui antrenor, când îi aduci jucatori, şi au fost aduşi ceva jucători în această vară, trebuie să îi dai timp. Dar cred că Bogdan nu a avut nici şansa acestor rezultate pozitive pe începerea acestui campionat şi a unui joc mai bun, ca să aibă mai mult timp la dispoziţie.", a spus Dică la Telekom Sport.

Bogdan Andone si-a dat demisia, joi noaptea, din functia de antrenor principal, imediat după eşecul cu Alashkert, scor 2-3, în turul 2 preliminar al Europa League.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: