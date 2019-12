Cristina, salvează-ne: România - Ungaria, meciul în care aşteptăm, iarăşi, totul de la Neagu! Ce spun casele de pariuri

Handbalul feminin e printre ultimele sporturi de echipă în care România excelează în continuare. Inclusiv aici însă, „echipa“ noastră înseamnă, de fapt, o singură jucătoare: Cristina Neagu (31 de ani).

E o diferenţă atât de mare între Neagu şi colegele ei, încât, chiar şi la acest mondial, în care a prins lotul pe ultima sută de metri, revenind pe teren după o accidentare care a ţinut-o pe tuşă 315 zile, Cristina nu e doar cea mai bună din echipa României, ci şi printre cele mai bune jucătoare din faza grupelor! Până joi, Neagu se afla pe locul 3 în clasamentul marcatoarelor:

1. Stanko (Slovenia): 35 de goluri

2. Hee Ryu (Coreea de Sud): 33 de goluri

3. Neagu (România): 30 de goluri

Şi, atenţie, Neagu a totalizat cele 30 de goluri în trei partide, nefiind utilizată contra Kazahstan-ului! Practic, în fiecare partidă în care a intrat pe teren, Cristina a fost cea mai bună marcatoare din echipa României: 6 goluri cu Spania, 13 goluri cu Senegal şi 11 goluri cu Muntenegru. De aceea, vineri, din nou, aşteptăm totul de la ea într-o confruntare decisivă cu Ungaria în care doar victoria ne trimite în Grupele Principale ale competiţiei.

„E un fenomen! Te lasă cu puţine soluţii“

De altfel, până şi antrenorii celorlalte echipe spun, răspicat, că România înseamnă Neagu. Într-o declaraţie oferită pentru trimişii „Gazetei Sporturilor“ în Japonia, selecţionerul celor de la Muntenegru a afirmat că cea mai bună handbalistă a lumii în 2018 va face diferenţa în „finala“ dintre România şi Ungaria. „România e favorită. Am jucat împotriva ambelor echipe, am câştigat la fel de greu, dar sincer, succesul din meciul cu România habar n-am cum l-am atins. România a fost deosebit de puternică. Am avut în faţă o echipă care a produs un handbal de foarte mare nivel, iar Neagu e ceva ieşit din comun. Efectiv, ca antrenor, rămâi cu foarte puţine soluţii în faţa unei astfel de jucătoare, e un fenomen. Nu ştiu ce handbaliste în toată lumea mai pot juca la fel cum o face Neagu“, a spus Per Johansson.

Ultimul meci a fost un coşmar pentru Cristina

Ca o ironie a sorţii, România şi Ungaria se reîntâlnesc la un an după o partidă de coşmar pentru Cristina Neagu. La 12 decembrie 2018, la Nancy, cele două naţionale s-au înfruntat în ultima etapă a Grupelor Principale de la Campionatul European. A fost un meci pe muchie de cuţit (17-17 la pauză) în care unguroaicele s-au impus la final, scor 31-29. Partida a fost umbrită însă de accidentarea groaznică suferită de Neagu în ultimele minute, cea care a scos-o din circuit, aproape un an. Inclusiv în acel meci însă, deşi s-a „rupt“ pe final, Cristina a fost cea mai bună marcatoare din echipa României cu 9 goluri. „Împotriva Ungariei mi-am rupt ligamentul, anul trecut, şi chiar sunt curioasă cum o să fie senzaţia din ziua meciului. Cu siguranţă, îşi doresc la fel de mult ca şi noi victoria“, a spus handbalista de 31 de ani.

Ryde, ultimul care ne-a adus o medalie mondială

De la începutul mondialului japonez, cele mai mari critici au fost îndreptate spre selecţionerul Tomas Ryde. Şi pe bună dreptate! Pe lângă faptul că e aproape inexistent în reprizele de time-out, suedezul a luat şi o serie de decizii tactice greşite, aşa cum a fost scoaterea portarului pe finalul meciului cu Muntenegru într-un moment în care România încă era în avantaj. În loc să marcheze cu doi pivoţi, tricolorele au mai luat un gol cu poarta goală!

Paradoxal, cel mai bun rezultat al României la ultimele şase ediţii ale Mondialului se leagă de numele lui Tomas Ryde. Adică, bronzul cucerit în 2015. În rest, turneele finale de Campionat Mondial au fost nişte dezamăgiri pentru românce.

1.48 e cota oferită de Bwin pentru o victorie a Ungariei, considerată favorită în faţa României, care e cotată cu 3.50 la victorie.

România la Mondiale din 2000 până acum

Ediţie Rezultat

2001 Locul 17

2003 Locul 10

2005 Locul 2

2007 Locul 4

2009 Locul 8

2011 Locul 13

2013 Locul 10

2015 Locul 3

2017 Locul 10