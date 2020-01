Craiova, părăsită de încă un nume sonor: Craioveanu, scârbit de cum a fost tratat în Bănie

„Mă retrag pentru că nu sunt pus în valoare cum trebuie. Am avut un singur an contract cu Craiova, iar acum doi ani am fost dat afară de la Getafe pentru că veneam prea des la Craiova. Nu vreau să rămân dacă nu mă întreabă nimeni ce fac. Ocup postul aşa, de imagine. M-a dezamăgit şi faptul că Piţurcă a fost dat afară, eu cred că era antrenorul ideal pentru a lua titlul. A avut nevoie de jucători şi nu i s-au adus ce a cerut. Eu cred că Piţi a renunţat când a văzut că nu mai are şanse (n.r. – la câştigarea campionatului), e un antrenor foarte orgolios, s-a văzut fără ajutor când a vrut să se bată la titlu“, a spus fostul atacant.

Acesta a explicat la Digi Sport motivele plecării sale.