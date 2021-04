Continuă războiul Perez-Ceferin: „Parcă aruncasem bomba atomică“ vs. „Există şanse ca Real-Chelsea să nu se joace!“

Scandalul fotbalistic mondial generat de dorinţa mai multor cluburi de pe continentul european de a organiza o competiţie independentă faţă de UEFA s-a mai domolit, însă părţile implicate continuă să trimită săgeţi una către cealaltă.

Florentino Perez, preşedintele Super Ligii Europei, proiect care s-a dezumflat după nici 48 de ore, a acuzat riposta agresivă avută de şeful forului european. "Parcă am fi dat drumul unei bombe atomice. Poate că nu am explicat-o bine, dar nici ei nu ne-au dat posibilitatea să o explicăm. Unii oameni pur şi simplu nu doreau asta. Nu am văzut niciodată o astfel de agresiune din partea preşedintelui UEFA şi a unora dintre autorităţile fotbalistice naţionale. Sunt în fotbal de 20 de ani şi nu am văzut niciodată ameninţări de acest gen. A fost ca şi cum am fi ucis pe cineva. A fost ca şi cum am fi ucis fotbalul. Dar am încercat să muncim ca să salvăm fotbalul", a declarat Perez, conform BBC, citat de news.ro.

În ciuda reacţiilor vehemente venite din partea oamenilor din fotbal şi a suporterilor, preşedintele celor de la Real Madrid continuă să susţină că proiectul iniţiat de cele 12 cluburi are în continuare şanse de reuşită. "Vom continua să lucrăm. Proiectul este în <standby> (n.r. - în aşteptare). Nu cred că (n.r. - grupările celelalte) au plecat încă. Este clar în contract că nu poţi pleca. Majoritatea persoanelor implicate sunt directori care cunosc această lume”, a mai spus Perez.