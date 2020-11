CFR salvează onoarea României în Europa: Cum a fost caracterizată echipa de antrenorul Romei

„Vulcanul“ de la CFR, erupt după prima înfrângere din campionat, 1-2 cu Gaz Metan în weekend, s-a stins, brusc, înaintea deplasării la Roma.

Pe scurt, Dan Petrescu nu mai pleacă de la echipă, iar ameninţările patronului Neluţu Varga, privind neprezentarea la meciul cu FC Argeş, sunt istorie. De unde această „metamorfoză“, în stil românesc? A explicat Dan Petrescu: „După meciul cu Mediaş, am fost foarte nervos pentru ceea ce am văzut pe teren, n-am avut jucătorii pe care îi voiam, apoi felul în care am fost arbitrat. Şi asta se întâmplă de foarte mult timp. Am tras un semnal de alarmă şi, pe fondul nervilor, am spus că am nevoie de o pauză şi asta e realitatea. E prima oară când zic acest lucru, de când sunt în fotbal, pentru că s-au adunat prea multe“.

Deşi s-a tot vehiculat pe marginea despărţirii sale de CFR, tehnicianul campioanei spune că, momentan, nu se pune problema: „M-am gândit ca, după meciul cu FC Argeş, să-mi iau o pauză de cinci-şase zile, să mă gândesc ce e mai bine pentru mine şi pentru CFR Cluj. Normal, am contract încă un an şi jumătate şi sper să-l duc până la capăt“.

Acţionarul Ştefan Gadola a lămurit, la rândul său, situaţia partidei cu FC Argeş, la care CFR ameninţase că nu se va prezenta. „Echipa va merge la Argeş. Mergem să jucăm. Vrem iarăşi să câştigăm campionatul. Meciul de la Cluj, cu Gaz Metan, a alimentat foarte mult greşelile de arbitraj şi ideea de conspiraţie împotriva noastră, dar fotbalul trebuie să se joace pe teren“, a spus Gadola la Pro X.

Puşi în gardă de „dubla“ cu Sevilla

Dacă la conferinţa CFR-ului s-a vorbit mai mult despre problemele apărute în campionat, în schimb, la Roma, Paulo Fonseca a analizat exclusiv meciul din Liga Europa, la întâlnirea sa cu jurnaliştii italieni.

„Clujul e o echipă foarte puternică, are o strategia a sa de a juca, o face foarte bine. Asta i-a adus în trecut foarte multe victorii. Antrenorul său e unul care vine din şcoala veche“, şi-a început discursul tehnicianul celor de la AS Roma, echipă aflată pe locul 8 din 20 în Serie A, după şase etape. Italienii au strâns trei victorii, două remize şi un eşec.

Fonesca a insistat că CFR nu trebuie subestimată, mai ales că, în sezonul trecut, a fost singura echipă care a rămas neînvinsă, în faţa celor de la Sevilla, câştigătoarea Ligii Europa. „CFR n-a pierdut în meciurile din optimi cu echipa care a luat trofeul Ligii Europa. A fost 1-1 acasă şi 0-0 în deplasare, deci da, Clujul ne poate face probleme, dar vom da tot ce putem“, a spus Fonesca.

La CFR, sunt indisponibili Cestor şi Vinicius, accidentaţi, în timp ce Burcă, Vojtus şi Chipciu au fost depistaţi cu COVID-19. La italieni, nu va juca mijlocaşul Carles Perez, accidentat, în timp ce fundaşul Chris Smalling va fi odihnit.

4 meciuri au fost între AS Roma şi CFR, toate în grupele Ligii Campionilor: clujenii au câştigat o dată, italienii de două ori, iar un meci s-a terminat egal.

Liga Europa, grupa A

Astăzi

AS Roma - CFR Cluj 19.55

Digi Sport 1, Telekom Sport 1, LookSport+

Young Boys - ŢSKA Sofia 22.00

Clasament

1. CFR Cluj 2 1 1 0 3-1 4

2. AS Roma 2 1 1 0 2-1 4

3. Young Boys 2 0 1 1 2-3 1

4. ŢSKA Sofia 2 0 1 1 0-2 1

*Se califică în 16-imi primele două clasate