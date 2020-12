Cavani, suspendat trei meciuri  pentru un comentariu făcut pe instagram!

La 29 noiembrie, după victoriai cu Southampton, scor 3-2, la care Manchester United a revenit de la 0-2 şi Cavani a înscris două goluri pe final, uruguayanul a răspuns cu expresia “Gracias negrito” (”mulţumesc, negrito”) unui mesaj de felicitări venit de la unul dintre fanii săi.

Atacantul uruguayan a încercat să explice că nu a avut niciun moment intensia să jignească. ”Nu am avut niciodată intenţia să jignesc pe cineva. Am şters mesajul imediat ce am realizat că poate fi interpretat altfel decât intenţionasem. Sunt total împotriva rasismului”, a declarat atacatul.

Motivaţia fotbalstului nu a fost acceptată de Federaţia Engleză de Fotbal (FA), care a considerat comentariul “jignitor, abuziv şi nepotrivit” şi a dictat suspendarea şi amendarea acestuia.