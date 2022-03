Căpitanul lui Dinamo Kiev ajută Ucraina din România

„Războiul ne-a prins acasă, la Kiev, în districtul Holosiivskyi. Pe 23 februarie, copiii s-au dus la culcare, seara, ca de obicei. Ne-am trezit pe la 5 dimineaţa, după prima explozie. Fata cea mare a venit la mine, cu ochii în lacrimi. Mi-a zis: «A început războiul». A fost cea mai urâtă zi a vieţii noastre”, a povestit pentru Gazeta Sporturilor căpitanul lui Dinamo Kiev. „În primele zece zile, am stat la Kiev. Am dormit şi în parcarea subterană. Apoi, am ieşit din oraş şi din ţară. Ar fi fost mult prea periculos să rămânem, cu spitalele şi maternităţile bombardate. S-a ivit o posibilitate să plecăm şi mi-am dus familia în străinătate”, a adăugat fotbalistul pentru sursa citată.

Împreună cu alţi internaţionali ucraineni, mijlocaşul a creat un fond special pentru Ucraina prin care se trimit în ţara vecină medicamente, truse de prim-ajutor, veste antiglonţ şi ochelari cu vedere nocturnă.