Campionatele Naţionale de Raliuri şi Viteză în Coastă, în direct la TV! Cine va transmite competiţiile în următorii 3 ani

Campionatul Naţional de Raliuri Betano şi Campionatul Naţional de Viteză în Coastă. Acestea se vor vedea în următorii 3 ani pe Look Sport 3. Astfel, cele 10 etape de raliuri şi 8 de viteză în coastă programate în acest sezon vor fi transmise în direct de posturile Look Sport, în principal pe Look Sport 3 Motors, canal dedicat iubitorilor de motorsport.



Cele două campionate se alătură altor două competiţii organizate de Federaţia Română de Automobilism Sportiv, Campionatul Naţional de Super Rally şi Campionatul Naţional de Anduranţă, care vor fi transmise tot în exclusivitate de Look Sport 3.

"Pentru fanii motorsport şi Federaţia Română de Automobilism Sportiv acest acord este un nou pas înainte. Cu siguranţă şi în acest an, publicul va avea parte de multă adrenalină prin intermediul acestor transmisiuni", a declarat Norris Măgeanu, preşedintele FRAS, pentru care are sub umbrela sa nu mai puţin de 20 de campionate de automobilism sportiv.

Prima etapă a Campionatului Naţional de Raliuri Betano va fi transmisă pe 27 şi 28 martie, etapa Raliul Braşovului, urmate de raliurile Bucovinei din 17 şi 18 aprilie, precum şi de celelalte etape care se vor desfăşura de-a lungul anului. De asemenea, prima etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă va fi transmisă în week-end-ul 10 – 11 aprilie, de la Cheile Grădiştei. Pe lângă transmisiunile directe, publicul va putea urmări rezumatele etapelor în cadrul emisiunii Look Motors, acolo unde Alex Cocu îi va avea ca invitaţi pe cei mai în vogă piloţi ai momentului.

Pe lângă competiţiile recent achiziţionate, Look Sport 3 mai transmite Formula 1, Formula 2, Formula 3, Porsche SuperCup, Moto GP, Moto 2, Moto 3, Moto E şi MotoRC.