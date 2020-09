Botoşani, o nouă destinaţie pe harta ruşinii fotbalului românesc. Reacţia lui  Marius Croioru după eliminare

Shkendija: Zahov – Murati, Krivak, Bejtulai, Pavic – Alimi, Dita – Ahmedi, Totre, Doriev – Ibraimi.

Antrenor: Ernest Gjoka.

Arbitru: Mohammed Al-Hakim (Suedia).

Croitoru: "Nu am ce să le reproşez jucătorilor"





După terminarea meciului, antrenorul Marius Crotoru a declarat că este cea mai tristă seară din viaţa lui. "Sunt trist, supărat, dar asta e viaţa, trebuie să merg înainte pentru că nu am ce face. Din păcate astăzi nu am putut face mai mult. Îmi pare nespus de rău, dar trebuie să mergem mai departe. Nu am fost limpezi în careu, am avut ocazii, nu am dat gol, ce pot să spun mai mult de atât? Băieţii şi-au dorit, nu am ce să le reproşez din punctul ăsta de vedere, au avut atitudine, păcat că au luat gol în minutul 1. Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele. E trist, pentru mine cred că este cea mai tristă seară din viaţa mea", a declarat Croitoru, la Digi Sport.