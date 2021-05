Becali, de râsul fotbalului românesc: A fost luat peste picior de finanţatorul CFR-ului

FCSB înseamnă Faci Ce Spune Becali. Din păcate pentru club şi suporterii lui, făcând ce spune Becali, ai eşecul garantat pe linie sportivă. Ceea ce se vede şi din rezultatele roş-albaştrilor din 2015 încoace.

Vorbim despre o formaţie „antrenată“ de patronul ei, în care jucătorii sunt, pur şi simplu, terorizaţi şi desfiinţaţi, după fiecare eşec, după greşeli. Ultimul exemplu în acest sens, cel al lui Andrei Vlad, e elocvent, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Nelu Vargă (foto, jos). În dialog cu Iar Gigi Becali a fost luat peste picior şi de omologul său de la CFR,. În dialog cu prosport.ro , patronul clujenilor a avut un mesaj ironic, cu trimitere clară spre Becali: „La noi, nu s-a ieşit cu declaraţii în media. Ne-a interesat doar să investim“.

Ce a spus Nelu Vargă, patronul CFR-ului?

*E cel mai important dintre toate titlurile, pentru că a fost cel mai greu de obţinut. A fost stres, au fost emoţii şi trăiri foarte mari. M-a deranjat lipsa de respect între competitori. Poţi face performanţă şi Dumnezeu te iubeşte doar atunci când faci performanţa pe teren. Noi am jucat doar pe teren şi tot ce am câştigat, am câştigat prin muncă.

*Eu am respect faţă de performanţă, seriozitate şi muncă. Pe principiile acestea ne bazăm. Doar atunci când munceşti şi investeşti poţi să faci performanţă. Nu când stai la televizor şi când vrei să „devii artist“. Noi n-am ieşit cu declaraţii în media, ne-a interesat doar să investim.

*Eu la CFR m-am implicat întotdeauna doar cu susţinere pe partea financiară şi rugămintea să facă performanţă. La decizii, antrenorii şi cei din conducere sunt cei mai buni şi merită tot respectul meu. Au toată încrederea mea.

*Edward Iordănescu, dacă vrea să stea zece ani, atât va sta! Nu se pune problema să plece. El a simţit că nu toţi jucătorii sunt implicaţi suficient şi a vrut să-i motiveze. Acesta a fost substratul declaraţiilor sale.

*Obiectivul nostru este acela de a ajunge în grupele Champions League. Vom face o infuzie de capital şi investiţii pentru a ne îndeplini acest vis. Va fi un buget mai mare.