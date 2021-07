Becali l-a umilit pe Todoran, la televizor: Ce a spus despre antrenorul pe care l-a adus în această vară

Au trecut patru ani de la ultima prezenţă a FCSB-ului în grupele unei competiţii UEFA şi, la cum arată situaţia clubului în acest moment, această absenţă are mari şanse să se prelungească.

Pentru că vorbim despre o grupare unde rolul antrenorului a fost redus la marioneta patronului. Care nici măcar nu se mai fereşte să recunoască acest lucru. Ieri dimineaţă, cu o zi înainte de meciul cu Şahtior Karagandy din turul II preliminar al Conference League, Gigi Becali a avut o intervenţie la Pro X, în care a „măturat“ cu Dinu Todoran. Cu antrenorul echipei, adică. Care a apucat să aibă un singur meci oficial pe bancă, 0-0 cu FC Botoşani, în prima etapă a noului campionat.

„Cu Todoran am vorbit înainte de meci, mi-a zis cum crede că ar fi bine, că vrea să încerce să joace cu Creţu închizător. I-am zis: «Bine, mă tată, cum zici tu». El mi-a explicat, eu am zis «da». Să nu credeţi că oblig. Nu, tată! Dacă văd că ideile lui sunt bune... ideea cu Creţu la închidere n-a fost bună. Eu am fost de acord cu Todoran, am zis că poate e specialist, dar n-a fost o idee bună. Dacă vedeam că e bine cu Creţu închizător, aş fi zis: «Da, uite, e deştept, nu mă mai bag»“, şi-a început Becali discursul, prin care l-a pus la zid pe tehnicianul de 42 de ani.

Apoi, a explicat în ce condiţii poate să mai aibă Todoran vreun cuvânt de spus, în privinţa deciziilor tactice: „Dacă o să se lege o echipă adevărată, care să câştige campionatul la 7-8 puncte diferenţă, la revedere, nu mă mai bag. Ce nevoie am? Dar, până atunci, nu vreau să ajung ca Dinamo, Rapid, Vaslui, Oţelul, Urziceniul şi altele, că pot enumera multe. Nu vreau să pierd ca Negoiţă 25 de milioane, ca Borcea 7-8 şi cu puşcărie, cum a pierdut Copos nu ştiu câte milioane şi puşcărie, ca Porumboiu cu 50 de milioane pierdute. Dacă cineva mă critică pentru asta, greşeşte. Nu voi lăsa niciodată ca averea mea să fie risipită de angajaţi. Antrenorul e un angajat“.

Ultimatum pentru cehul Ondrasek

La FCSB, nu doar antreonrul Todoran a fost pus la punct, după un singur meci. Şi atacantul ceh, Zdenek Ondrasek (32 de ani), care a apucat să joace doar o repriză cu FC Botoşani, e deja pe făraş. Ondrasek a fost adus, liber de contract, în această vară.

„Tată, m-am gândit mai bine şi-i mai dau o şansă lui Ondrasek ăsta. Am vorbit cu cineva şi mi-a spus să-l mai văd două, trei meciuri, că e păcat de băiat. Dacă nu joacă nimic după aceste meciuri, atunci vom discuta cu el şi vom încerca să ne despărţim frumos“, a afirmat Becali. Acesta a anunţat şi ultimul transfer al echipei: Andrei Dumiter (22 de ani) de la Sepsi.

FCSB va plăti 350.000 de euro pentru această mutare, iar covăsnenii vor încasa şi un procent de 20% dintr-un eventual viitor transfer al jucătorului, care poate evolua atât ca extremă, cât şi ca atacant. În stagiunea precedentă, Dumiter a adunat un gol şi două pase decisive, în nouă apariţii, la Sepsi.