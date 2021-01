Balint, şocat de ce a făcut Şumudică în Turcia: „Până şi bucuria lui a fost în stil manelistic“

Prezent în studioul Digi Sport, fostul internaţional, Gabi Balint, a comentat cele întâmplate în Turcia, în weekend-ul trecut.

„El (n.r. - Şumudică) singur a umplut o găleată cu lingura şi apoi i-a dat cu piciorul. Cam asta e povestea, din păcate. A făcut lucruri extraordinare cu o echipă mică, a dus-o pe primul loc, dar lucrurile acestea ale lui, până şi bucuria asta în stil manelistic, nu-şi au rostul. Eu ţin la el, îmi place, îmi e simpatic, dar trebuie să înţeleagă că el a greşit. El singur şi-a făcut bagajele şi a plecat de acolo. Toată lumea vorbea frumos despre el. Eu îi ştiu pe turci cum sunt, el le-a forţat mâna într-un fel, a încercat să preseze conducerea să-i facă un nou contract, a încercat cumva să influenţeze fanii. Ei însă ţin foarte mult la oraşul lor, la turcii lor, sunt naţionalişti. Păcat pentru Şumudică! Sigur îşi va găsi o echipă. Trebuie să înţeleagă însă că trebuie să ai o anumită conduită, nu e suficient doar că ştii să motivezi jucătorii şi să-i antrenezi. Trebuie să ai şi puţin prestigiu“, a spus Balint.

Şi Mircea Rednic, în prezent, antrenor la Viitorul, a considerat că Şumudică a avut o atitudine greşită în relaţia cu clubul Gaziantep.

„Îmi pare rău că Şumudică a reziliat, el a muncit acolo, a avut rezultate. Eu am păţit-o la Standard Liege. Am avut rezultate, luasem echipa când era la retrogradare, am dus-o în play-off, mi s-au umflat penele, am crezut că, mamă, ce tare sunt, am făcut câteva declaraţii la adresa preşedintelui şi m-au costat. Eu ştiu ce înseamnă să te impui ca antrenor străin, deranjează, mai ales dacă eşti băţos, te aşteaptă la cotitură“, a explicat „Puriul“.