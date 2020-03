Apar primii şomeri din fotbal: Marius Şumudică a explicat ce şanse mai are să se întoarcă în Turcia

Înfrângerea din deplasare cu Alnyaspor (0-1), la 14 martie, are mari şanse să fi fost ultimul meci pentru Marius Şumudică pe banca celor de la Gaziantep.

Românul, oricum, traversa un moment greu din punct de vedere al rezultatelor - 2 victorii, 2 egaluri, 5 înfrângeri în ultimele 9 meciuri - iar întreruperea campionatului pare că i-a grăbit plecarea definitivă din Turcia. Într-o intervenţie la Digi Sport, Şumudică a vorbit despre răcirea relaţiilor cu patronul echipei şi a faptului că acesta nici măcar nu i-a mai răspuns la telefoane, înainte ca românul să revină în ţară.

Ce a spus Marius Şumudică?

*A fost decizia mea (n.r. - plecarea din Turcia), turcii au închis deja 19 destinaţii şi se pregăteau alte 40. Eu i-am spus başkanului că plec, că mai aveam această şansă.

*Şi eu am contract, dar relaţiile sunt destul de reci acum. Federaţia n-a dat nicio dată (n.r. - pentru reluarea campionatului), e liber până pe 26, eu am voie sa fac orice.

*Mi s-a inchis hotelul de 5 stele, managerul a zis că nu-şi mai permite să plătească angajaţii. Nu puteam să stau pe stradă, restaurantele s-au închis, nu puteam să mănânc conserve ca în armată!

*Eu am contract, dar nu se va mai juca în Turcia, e un popor numeros, va lua amploare, pe zi ce trece se dublează cazurile.

*Am avut în decembrie pneumonie, nu sunt condiţii de stat, vreau să fiu cu familia. Başkanul m-a tot amânat, nu mi-a mai dat telefon, am pierdut şi biletele şi atunci am luat un private jet (n.r. - avion privat).

*Am vorbit cu stafful, decizia finală o iau eu, am zis că e datoria mea să-i aduc acasă sănătoşi, am făcut un efort financiar.