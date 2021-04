Antrenorii lotului naţional, suprinşi de decizia unei gimnaste medaliate la CE! De ce s-a retras la doar 16 ani

Sportiva a făcut anunţul pe contul personal de Instagram. Ea nu a precizat motivul deciziei, însă a ţinut să le mulţumească antrenorilor şi colegelor ei.

"My story. Ştiu ca e greu de înţeles şi de înghiţit, dar, da! Totul are un început şi un sfârşit. Şi ăsta este sfârşitul meu în gimnastică. A fost un drum frumos, anevoios, cu bucurii şi supărări, cu înfrângeri şi câştiguri. Tot ce am învăţat din sportul ăsta este să nu te dai niciodată bătut. Şi nu asta am făcut! Dar atât s-a putut. Pot spune că sportul acesta m-a modelat pentru viaţa ce urmează.

Le mulţumesc antrenorilor pentru înţelegerea acordată mereu şi pentru susţinerea necondiţionată, precum şi cadrelor medicale care m-au îngrijit şi au avut grijă de mine mereu, pe cât s-a putut de bine.

Le mulţumesc şi colegelor mele, cu care am crescut de mică şi fără ele nu puteam reuşi cât am reuşit. Ne-am susţinut necondiţionat şi eu le voi susţine in continuare pentru a-şi îndeplini visul. Surori din altă mamă o să rămâneţi pentru mine! Vă iubesc fetelor enorm. O experienţă de viaţă, o lecţie adevărată şi un imbold spre viitorul meu. Capul sus şi mergem înainte", a scris Trică pe reţeua de socializare.

Decizie ei a luat prin surprindere inclusiv pe staff-ul echipei naţionale, Nicolae Forminte. unul dintre cei trei antrenori ai lotului feminin al României, susţinând că nu avea habar de hotărârea sportivei.

"Daniela Trică a avut o perioadă de timp în care a avut multe dureri de spate şi de genunchi. A fost nevoită să facă repaus din cauza durerilor, nivelul său de progres din ultimii doi ani a stagnat. Nimeni nu a influenţat-o, este hotărârea ei, ea trebuie să explice de ce a renunţat la gimnastică. Ea a mai avut tentative din acestea de a renunţa, inclusiv înainte de Europenele de la Mersin... Noi am aflat ieri că renunţă. Noi, antrenorii, nu avem nimic de reproşat. Este opţiunea ei... dar este o percepţie total greşită în România că orice copil care ajunge în sala de gimnastică e obligatoriu să devină Nadia Comăneci.

Copilul a considerat că nu mai poate să progreseze... dar nu ştiu sigur. Cu mine nu a discutat, este decizia ei şi a familiei. Să sperăm că este o decizie de moment, poate cu familia sau la club va mai discuta... nu ştiu ce va face. Cu mine nu a discutat motivele pentru care renunţă. Orice copil care renunţă este o pierdere pentru gimnastică. Nu se poate cuantifica, e mare, e mică... având în vedere numărul mic de gimnaste din România. Problema cea mare este că la vârsta adolescenţei multe gimnaste renunţă", a declarat Forminte pentru Agerpres.