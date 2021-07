Valul 4 va lovi România mai repede decât ne aşteptam. Ce zone vor fi primele afectate

Dr. Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Timişoara, anunţă că valul 4 este iminent şi se va manifesta cu precădere în zonele rurale ale României, unde oamenii nu s-au vaccinat, precum şi în rândul românilor care au avut COVID-19 şi s-au bazat pe imunizarea pasivă. Medicul avertizează că persoanele care s-au infectat cu SARS-CoV-2 în 2020 (tulpina din Wuhan, China) sau anul acesta cu tulpina britanică (Alfa) nu sunt protejaţi faţă de noile tulpini (Delta, Epsilon, Lambda).

„Valul 4 va avea loc în primul rând în zonele rurale, unde nu toţi s-au vaccinat, şi în al doilea rând la persoanele care au trecut prin boală şi care nu s-au vaccinat, bazându-se tocmai pe faptul că au imunitate. Trebuie să fim conştienţi că aceste noi tulpini sunt mai agresive, iar faptul că am trecut prin boală cu vechile tulpini – care au fost în valul 1, valul 2 şi valul 3 – nu înseamnă că avem imunitate şi la ce va urma. Persoanele care au trecut prin boală să nu se culce pe-o ureche că nu o să mai facă boala. Aceste noi tulpini care au apărut şi sunt agresive cresc riscul (n.r. - ca persoanele care au avut COVID-19) să dezvolte din nou boala. Agresivitatea noilor tulpini duce la simptome mai accentuate şi la internări. Se pune problema: plus-minus terapie intensivă”, a declarat dr. Cristian Oancea.

Medic: Nici cei vaccinaţi nu se pot considera total protejaţi

Medicul avertizează că nici cei vaccinaţi nu trebuie să lase garda jos, deoarece nu sunt 100% protejaţi de infectarea cu tulpina Delta. Ei trebuie să respecte în continuare regulile de protecţie anti-COVID, adică să poarte mască în zonele aglomerate, să se spele corect pe mâini, să păstreze distanţa de minimum 2 metri.

„Trebuie să fim responsabili, pentru că această tulpină Delta afectează în principal persoanele care nu s-au vaccinat, adică au trecut prin boală şi riscă să facă boala din nou. Cea mai bună imunizare împotriva acestei pandemii este prin vaccinare. În acest moment, datele BioNTech/Pfizer şi Moderna arată un grad eficient şi faţă de aceste noi tulpini. Urmează ca şi celelalte companii să îşi publice datele. Faptul că am trecut prin boală nu înseamnă că am devenit imuni la noile tulpini care vin. De aceea, există o singură soluţie – şi medicală şi, într-un fel, naturală – adică vaccinarea. Într-adevăr, cei vaccinaţi au un grad crescut de protecţie, dar să nu uităm că cele mai protective vaccinuri au eficienţă de 90-95%. Există un risc, între 5% şi 10%, ca şi cei vaccinaţi să dezvolte această patologie. În acest moment nu avem niciun vaccin care să fie 100% protectiv, de aceea avem nevoie de responsabilitate în continuare”, a declarat dr. Cristian Oancea.

Deocamdată, medicul arată că România stă bine din punct de vedere epidemiologic, însă spune că valul 4 va veni mai devreme decât preconizau specialiştii.

„Indicii epiddemiologici la noi în ţară sunt încă foarte jos, ceea ce înseamnă că stăm bine. Contează însă foarte mult migraţia populaţională şi cu ce venim de pe unde plecăm: Spania, Italia, Grecia. Noi am spus că valul 4 (se va manifesta – n.r.) printr-o creştere undeva în luna septembrie, după aceea am revenit şi am spus iulie-august, pentru că ne-am dat seama că sezonul de turism a început mai repede. Şi celelalte ţări au început, încet-încet, să îşi reintroducă restricţiile – în special pentru persoanele nevaccinate. Sperăm să nu ajungem şi noi acolo”, a mai spus dr. Cristian Oancea.

Cercetător: Nivelul secvenţierii din România duce la rezultate irelevante

Autorităţile sanitare au raportat, ieri, 44 de noi cazuri COVID-19, dintre care 5 reinfectări. La ATI sunt internaţi 55 de pacienţi, din care unul a decedat în ultimele 24 de ore. Rezultatele provin din prelucrarea a 9.028 de teste RT-PCR şi 9.804 teste rapide antigenice.

Centrul Naţional de Supraveghere şi Combatere a Bolilor Transmisibile (CNSCBT) informează că infectările confirmate cu tulpina Delta au ajuns la 87 în perioada 5-11 iulie.

„49 de cazuri se află în 18 focare, dintre care 13 familiale (22 de cazuri) şi 5 de colectivitate (27 de cazuri), din 7 judeţe: Argeş (3), Bacău (1), Braşov (1), Dolj (4), Ilfov (3), Iaşi (1), Teleorman (1) şi mun. Bucureşti (4)”, potrivit CNSCBT.

Biostatisticianul Octavian Jurma spune însă că testarea şi secvenţierea genomică din România sunt semnificativ reduse faţă de alte state ale UE, astfel că, în realitate, nu putem şti gradul de răspândire a tulpinii Delta.

„Avem un total de 2.373 de secvenţieri făcute oficial de la începutul anului. În aceeaşi perioadă am făcut 2 milioane de teste RT-PCR în cadrul programului naţional, ceea ce înseamnă că secvenţiem doar 0,1% din testele făcute la stat. Este o rată de 100 de ori mai mică decât recomandarea ECDC de a secventializa 10% din testele RT-PCR. Această neglijenţă înfiorătoare se cumulează cu o rată de testare atât de scăzută încât incidenţa din România a devenit irelevantă statistic, tot după criteriile UE. La nivelul autorităţilor, România face azi un efort mai mic de monitorizare şi combatere a pandemiei decât acum un an!”, scrie cercetătorul pe Facebook.

Deşi incidenţa înregistrată la nivel naţional rămâne una scăzută – de 0,03 cazuri la mia de locuitori –, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) arată că numărul de cazuri COVID-19 este în creştere în toată Europa, inclusiv în România.

Pandemia se întoarce în Europa, în ciuda campaniilor de vaccinare

Un indictor deosebit de important al pandemiei – în afara celui care măsoară incidenţa – este Rata R (câte persoane îmbolnăveşte o persoană infectată). Este vorba de rata de reproducere a virusului SARS-CoV-2: o valoare peste 1 înseamnă că asistăm la o creştere epidemiologică, iar o valoare sub 1 indică un platou sau o scădere.

OMS arată că pe 7 iulie, R era 0,84 în România, în 13 iulie R a ajuns 0,94, pentru ca vineri, 16 iulie, să ajungă la 1,05.

Olanda înregistrează cea mai accelerată rată de reproducere a SARS-CoV-2 din lista ţărilor publicată de OMS, cu o valoare de 2,49.

Urmează pe locul 2 Malta – în ciuda restricţiilor şi a vaccinării – cu 2,21. Pe următoarele locuri, în ordine descrescătoare, se situează: Grecia (1,6), Danemarca (1,41), Spania (1,4), Italia (1,32), Cipru (1,3), Franţa (1,28), Marea Britanie (1,2) şi Irlanda (1,16).

Asta se întâmplă în condiţiile în care multe dintre ţările enumerate mai sus au o acoperire vaccinală mai bună decât România. Potrivit ECDC, Olanda (pe locul 1 la rata de reproducere) are o acoperire vaccinală de 52% cu schema completă. Autorităţile sanitare din Malta au vaccinat complet 82% din populaţie, Danemarca – 54,5%, Spania – 55,9%, Italia – 48,3%, Cipru – 57,4%, Franţa – 49,3%, Irlanda – 60,8%. Marea Britanie, care a părăsit blocul comunitar, nu figurează în statistica ECDC, dar acoperirea vaccinală în Regatul Unit este de 53,6%.