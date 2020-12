Valeriu Gheorghiţă: Este şansa istorică a poporului nostru să punem punct acestei pandemii. Cine va fi prima persoană vaccinată în România

„Noi, ca strategie, am prevăzut în prima etapă personalul medical şi personalul din domeniul asistenţei sociale. Drept urmare, prima persoană va fi un cadru medical din cele 10 unităţi medicale” care vor primi primele doze de vaccin, a declarat Valeriu Gheorghiţă la Digi24.

El a precizat că este posibil să fie 10 prime persoane din diferite categorii de personal medical: un medic, o asistentă.

Potivit medicului, se lucrează, la nivel european, la realizarea unui conţinut unitar de imagine pentru acest moment al demarării campaniei de vaccinare.

„Avem un scenariu pe care îl pregătim foarte minuţios, pentru că este un moment care se doreşte a fi foarte bine pregătit, nu doar la nivel naţional, ci la nivel european. Se doreşte realizarea unor materiale video cu momentul în care ajunge vaccinul în fiecare ţară, se doreşte crearea de materiale video pentru prima persoană vaccinată, ulterior se va crea un material comun la nivelul Uniunii Europene, care, foarte probabil, va fi disponibil pentru toată lumea”, a explicat Valeriu Gheorghiţă.

El a prezentat un calendar al activităţilor din campania de vaccinare: în data de 21 decembrie, comisia de specialişti de la nivelul Agenţiei Europene a Medicamentului va face recomandarea pentru Agenţie de emitere a acestei autorizări condiţionate; în data de 23 decembrie se va emite autorizarea condiţionată de punere pe piaţă şi pe 26 decembrie, simultan în cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene, vor fi distribuite primele doze de vaccin. ”Este o tranşă simbolică, sunt aproape 10.000 de doze care vor fi trimise şi imediat după se pune în funcţiune calendarul de livrare săptămânal, cu un număr de peste 100.000 de doze”, a explicat Valeriu Gheorghiţă.

Valeriu Gheorghiţă a precizat, de asemenea, că nu mai este necesară o autorizare a vaccinului şi din partea autorităţilor din România, în speţă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului, pentru că, din moment ce Comisia Europeană preia de la Agenţia Europeană a Medicamentului această autorizare, este valabilă în toate cele 27 de ţări membre ale UE.

”Este şansa istorică a poporului nostru şi a lumii, în general, să punem punct acestei pandemii care, iată, ne aflăm la sfârşitul unui an în care am asistat aproape neputincioşi la derularea evenimentelor, la spitale pline cu bolnavi, la pierderi de vieţi omeneşti, la tragedii la nivel familial, or din acest punct de vedere, cred că lumea a fost aproape îngenuncheată de această pandemie şi iată că acum avem o speranţă cât se poate de reală că putem să punem - doar împreună - punct acestei pandemii. Şi nu este un mesaj, dacă vreţi, populist. Nu-mi plac aceste mesaje. Dar este realmente singura cale eficientă prin care noi putem reveni la normalitate”, afirmă medicul militar Valeriu Gheorghiţă.