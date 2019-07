Urmările lipsei educaţiei sexuale în România: 12.906 minore au devenit  mame în 2018

Aşa arată pe scurt, radiografia fenomenului ”copii care nasc copii”. Potrivit statisticilor oficiale, din 674 de copii născuţi de mame mai mici de 15 ani, doar 79 au tatăl tot adolescent (cu vârsta sub 20 ani), iar din totalul de 17.307 de copii născuţi de mame care au între 15 şi 19 ani, doar 2.120 au tatăl sub 20 de ani, mulţi dintre copii având taţi cu vârsta de peste 65 de ani.







Concret, lipsa educaţiei sexuale duce la sarcini nedorite în rândul minorelor şi în consecinţă, la abandon şcolar, spun specialiştii. În plus, mamele minore şi copiii lor nu sunt feriţi de pericole. „Copiii născuţi de mame minore sunt vulnerabilizaţi atât social, cât şi medical, în multe cazuri vorbind despre naşteri premature sau sarcini care nu au fost monitorizate medical. Cu toate că numărul naşterilor la mamele minore a scăzut uşor în 2018, atât în cazul mamelor sub 15 ani, cât şi în cazul celor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, situaţia rămâne îngrijorătoare privind ordinul naşterilor la mame adolescente (al câtelea copil născut viu al mamei). Astfel, dintre adolescentele-mame cu vârsta sub 19 ani, 12.906 sunt la prima naştere, 3.657 la a doua, 673 la a treia, 63 la a patra, şapte la a cincea şi una la a şasea naştere”, arată reprezentanţii organizaţiei Salvaţii Copii, citând cifre oficiale ale Institutului Naţional de Statistică, valabile pentru anul 2018.





„De cele mai multe ori, adolescentele mame provin din medii sărace, fără acces la asistenţă medicală constantă şi de calitate. Şi de aici, consecinţe extrem de grave şi, din păcate, ireversibile: naşteri premature, mortalitate infantilă ridicată, copii crescuţi de copii, în medii socio-economice precare, perpetuând, de fapt, discriminările”, spune preşedinta executivă a Organizaţiei Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandrescu.





În plus, datele arată că cele mai multe mame adolescente sunt din mediul rural, mai exact 65% dintre cele sub 15 ani şi 67% dintre cele cu vârsta între 15 şi 19 ani. „În satul în care locuieşte, există multe adolescente însărcinate, iar profesorii sunt obişnuiţi cu situaţia aceasta. Andreea are 16 ani şi este însărcinată în 6 luni. Pentru că Andreea nu avea cunoştinţe legate de contracepţie, vestea că a rămas însărcinată a luat-o prin surprindere. <<Profesorii m-au încurajat să continui şcoala chiar dacă sunt însărcinată. Sunt fete la noi care merg la şcoală, nasc şi pe urmă se întorc din nou la şcoală. Unele abandonează că e prea greu şi nu au cu cine să lase copiii>>”, se arată în comunicatul de presă al organizaţiei „Salvaţi Copiii”.





Potrivit unei cercetări efectuate de Salvaţi Copiii în 2018, „cinci din zece mame cu vârsta sub 18 ani nu au fost niciodată la control ginecologic, ceea ce a dus la o rată de patru ori mai mare a naşterilor premature. În plus, şapte din zece mame minore nu au beneficiat niciodată de planificare familială, iar cinci din zece gravide minore din mediile defavorizate nu au efectuat ecografiile recomandate în sarcină”, se mai arată în comunicat.

