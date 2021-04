Tot mai multe studii arată că există diferenţe notabile între răspunsul imun după vaccinare şi răspunsul imun după infecţia naturală

"Cu siguranţă, dacă nu ne vom vaccina suficiente persoane, nu vom putea atinge imunitatea de grup. Este un lucru direct, cauză-efect, dacă nu ne vom vaccina, nu vom putea atinge imunitatea de grup. (...) Eu sper ca, în final, cu toţii să conştientizăm importanţa acestui moment. Este timpul pentru solidaritate reală, nu doar declarativă, prin care să putem, împreună, că revenim la ceea ce ne dorim şi ceea ce ne-a lipsit în toată această perioadă. Şi, oricum am vrea să privim lucrurile, singura cale prin care putem să ajungem la acel obiectiv este prin vaccinare. Altfel, toate măsurile restrictive nu fac decât să ţină sub control evoluţia unei pandemii, însă vei avea aceeaşi masă populaţională receptivă la infecţie, adică în momentul în care ridici restricţiile, după o perioadă de timp iarăşi vom reveni în acelaşi punct de unde am plecat, pentru că persoanele vor fi la fel, receptive. Ele nu vor fi imunizate, nu se întâmplă acest lucru stând în casă”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă, marţi după amiază, în cadrul unei conferinţe de presă.

Medicul a explicat şi că studii tot mai numeroase arată că imunitatea dată de vaccin este notabil diferită faţă de cea de după boală.

"Se întâmplă imunizarea populaţiei prin vaccinare şi aici vorbim de o imunizare durabilă. Sunt din ce în ce mai multe studii care arată că există diferenţe notabile între răspunsul imun după vaccinare şi răspunsul imun după infecţia naturală, în sensul în care după vaccinare apar anticorpi direcţionaţi împotriva acelui fragment din proteina Spike a virusului care se lipeşte de receptori, or acest lucru nu se întâmplă într-un procent mare după boala naturală, tocmai de aceea există acest risc de reinfecţie şi tocmai de aceea este important să ne vaccinăm, tocmai pentru că nivelul de protecţie este mult mai mare decât după boala naturală”, a explicat medicul Valeriu Gheorghiţă.