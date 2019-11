STUDIU Fumătorii au risc dublu de a dezvolta depresie sau schizofrenie

Cercetătorii de la Universitatea din Bristol au analizat date prelevate de la 462.690 de adulţi cu vârsta între 40 şi 69 de ani şi a obţinut dovezi conform cărora consumul de tutun a crescut şi chiar dublat, în unele cazuri, riscul de depresie şi schizofrenie. În plus, cercetarea a dovedit că persoanele care suferă de astfel de afecţiuni au o predispoziţie mai mare pentru fumat, conform dailymail.co.uk.

Studiul a fost publicat miercuri în jurnalul Psychological Medicine, în acceaşi zi cu apariţia unui raport al organizaţiei Action on Smoking and Health (ASH). În raportul ASH, semnatarii fac apel la sporirea măsurilor adoptate pentru a-i ajuta pe fumătorii care suferă de afecţiuni psihice să renunţe la consumul de tutun.

Potrivit ASH, anul trecut, 78.000 de persoane din Anglia au decedat ca urmare a fumatului, principala cauză a reducerii cu 10-20 de ani a speranţei de viaţă în cazul persoanelor cu afecţiuni psihice. „Indivizii cu afecţiuni psihice sunt deseori ignoraţi în cadrul eforturilor noastre de reducere a prevalenţei fumatului, ceea ce conduce la inechităţi în domeniul sanitar'', a declarat doctor Robyn Wootton, cercetătoare la Universitatea din Bristol. „Studiul nostru demonstrează că ar trebui să facem toate eforturile pentru a preveni iniţierea fumatului şi pentru a încuraja încetarea fumatului din cauza consecinţelor asupra sănătăţii mintale şi a celei fizice'', a adăugat specialista.

Conform ASH, prevalenţa fumatului în rândul persoanelor care suferă de afecţiuni psihice este cu 50% mai mare comparativ cu populaţia generală. Raportul ASH a fost finanţat de Serviciul de Sănătate Publică din Anglia (Public Health England).

Studii anterioare cu privire la această asociere nu au putut stabili dacă este vorba despre o relaţie cauză-efect.

În plus, la începutul acestui an a fost publicat în British Journal of Psychiatry un studiu care prezintă dovezi conform cărora consumul de tutun creşte riscul de tulburare bipolară.